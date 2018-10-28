СМИ: Валерий Карпин может возглавить "Спартак"

Сегодня представители "Спартака" встречаются с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.Еще до игры с "Анжи", которая состоялась в субботу, представители "Спартака" связывались с Карпиным - в "Ростове" об этом в курсе.По информации источника, тренер до игры отказался что-либо обсуждать, а встреча с представителями "Спартака" запланирована на сегодня. Отступных в контракте Карпина с "Ростовом" нет.В то же время "Спартак" не отказывался и от кандидатуры Олег Кононова – договоренность с главным тренером "Арсенала" об однолетнем контракте остается в силе, красно-белые не могут найти компромисс по компенсации, которую необходимо заплатить тульскому клубу за разрыв контракта с тренером (он рассчитан до конца года). В этой ситуации можно говорить о том, что именно Карпин может стать фаворитом "Спартака".