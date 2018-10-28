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СМИ: Валерий Карпин может возглавить "Спартак"

Сегодня представители "Спартака" встречаются с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.

Еще до игры с "Анжи", которая состоялась в субботу, представители "Спартака" связывались с Карпиным - в "Ростове" об этом в курсе.

По информации источника, тренер до игры отказался что-либо обсуждать, а встреча с представителями "Спартака" запланирована на сегодня. Отступных в контракте Карпина с "Ростовом" нет.

В то же время "Спартак" не отказывался и от кандидатуры Олег Кононова – договоренность с главным тренером "Арсенала" об однолетнем контракте остается в силе, красно-белые не могут найти компромисс по компенсации, которую необходимо заплатить тульскому клубу за разрыв контракта с тренером (он рассчитан до конца года). В этой ситуации можно говорить о том, что именно Карпин может стать фаворитом "Спартака".

"Спорт-Экспресс".
Теги: Карпин Спартак Ростов
Сегодня, 15:50
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41
(11)
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#41  Batman   (Сегодня, 17:01)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Валерка знает вкус настоящего тарасовского борща. Надо его возвращать)))
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#40  Св.Ин v.2   (Сегодня, 16:59)
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online
Болеет за:
«Спартак»
ТАК И ДЕДУШКА РЕЙНГОЛЬД МОЖЕТ. Да и Краско еще в силе!
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
#39  yuri  спб (Сегодня, 16:54)
  • +1
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online

Карпиньо наведет порядок в доме Обломских . Все улыбаются , Глушак рассматривает муху на стекле.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#38  SPV 77  Брянск (Сегодня, 16:54)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Шансов мало,

сегодня вечером у цкг? согласен
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#37  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:53)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
тогда хана, еще пять лет мечтать о чемпионстве мечтать только будем!
уж лучше тогда Аленичева вернуть и Пилипчука с Хавьером заодно!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#36  KARASS   (Сегодня, 16:52)
  • -3
  •  (3)
online

до первого просера потом пинка-не привыкать Ростов не подберет верный путь на матч тв футбольным экспертом laughing
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#35  нетрал   (Сегодня, 16:52)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
УРА Я ТАК И ЗНАЛ! ТОРПЕДО АРМАВИР В ДЕЙСТВИИ!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#34  Директор   (Сегодня, 16:52)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень похоже на то, что желающих идти в сегодняшний Спартак нет.
Регистрация: 4.04.2016 [жалоба]
#33  Sergeevich   (Сегодня, 16:44)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Но лучше вернуть Аленичева. Он же там где то «багаж» оставлял)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#32  Riders1990  bunker (Сегодня, 16:42)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бред сумасшедшего(c)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#31  Sergeevich   (Сегодня, 16:41)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ВалераСноваВерим?)

Надеюсь что это правда)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#30  СЕРЖ123  Рязань (Сегодня, 16:40)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не приведи господи! А то Песьяков опять будет лучше всех играть НОГАМИ! smiley smiley
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#29  anonymous   (Сегодня, 16:39)
  • +2
  •  (6)

Цитата: Волжанин
Цитата: Roganov
Как в Казани сыграют.

Шансов мало, тушинские негры бастуют
Хавбек Фернандо получил повреждение в матче Лиги Европы
Форвард Зе Луиш также вернулся из Шотландии с травмой
Еще один нападающий Луис Адриано пожаловался на боли в мышцах бедра

они народные негры, прав требуют
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#28  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 16:39)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Всех перепробовали теперь повторятся решили?
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#27  Magmus  Домодедово (Сегодня, 16:38)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
всяко лучше чем Кононов


--------------------
даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
#26  Волжанин   (Сегодня, 16:38)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Roganov
Как в Казани сыграют.

Шансов мало, тушинские негры бастуют
Хавбек Фернандо получил повреждение в матче Лиги Европы
Форвард Зе Луиш также вернулся из Шотландии с травмой
Еще один нападающий Луис Адриано пожаловался на боли в мышцах бедра



Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#25  Волжанин   (Сегодня, 16:36)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Тогда уж и Асхабадзе возвращайте.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#24  anonymous   (Сегодня, 16:36)
  • +1
  •  (7)

Цитата: Сибирячок
Не верю.

а тебя и не спрашивали
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#23  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 16:36)
  • -1
  •  (3)

Главредом в СЭ, часом, не Геббельс? Дюже брехню горазды.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#22  Roganov   (Сегодня, 16:31)
  • -1
  •  (3)
online

Как в Казани сыграют. А то и Рауля оставят.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#21  Сибирячок   (Сегодня, 16:30)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Не верю.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#20  molot327  Москва (Сегодня, 16:29)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Не верим!!!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#19  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:28)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
По сообщениям СМИ главными тренерами в Спартаке будут Кононов и Карпин, их помощниками Жардин, Скрипник и Слуцкий.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#18  RenarTickle  Москва (Сегодня, 16:21)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Карреру на Валеру... bowtie
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#17  XERX  - (Сегодня, 16:19)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
я бы оч хотел видеть КАРПУШУ у руля команды,только чтобы еще Федун не мешал!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#16  xxd   (Сегодня, 16:16)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Що, опять?)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#15  anonymous   (Сегодня, 16:15)
  • -5
  •  (9)

Валерим опять, да спартачи?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#14  Blessing  Спб (Сегодня, 16:15)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Никуя себе...., сбитый лётчик научился летать? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#13  SPV 77  Брянск (Сегодня, 16:13)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Чего только не напишут joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#12  Бриг   (Сегодня, 16:12)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Ежели, Спартак под руководством и.о.главного тренера обыграет Рубин, поиски нового тренера прекратятся...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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