"Динамо" выставило на трансфер нападающего из-за нарушения режима - источник

Марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб может покинуть московское "Динамо" уже в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
Как пишет "Чемпионат", столичный клуб выставил форварда на трансфер. По информации источника, "бело-голубые" готовы продать футболиста за 3,5 миллиона евро либо отпустить его в аренду.

Отмечается, что причиной такого решения стало нарушение игроком внутреннего режима.

Маухуб пополнил состав "Динамо" перед прошлым сезоном. В чемпионате России он принял участие в 16 матчах, а также провёл пять встреч в Кубке России. За это время форвард забил три мяча и записал на свой счёт три ассиста на партнёров. Действующее соглашение марокканца с московским клубом рассчитано до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится