Как пишет "Чемпионат", столичный клуб выставил форварда на трансфер. По информации источника, "бело-голубые" готовы продать футболиста за 3,5 миллиона евро либо отпустить его в аренду.
Отмечается, что причиной такого решения стало нарушение игроком внутреннего режима.
Маухуб пополнил состав "Динамо" перед прошлым сезоном. В чемпионате России он принял участие в 16 матчах, а также провёл пять встреч в Кубке России. За это время форвард забил три мяча и записал на свой счёт три ассиста на партнёров. Действующее соглашение марокканца с московским клубом рассчитано до лета 2029 года.
"Динамо" выставило на трансфер нападающего из-за нарушения режима - источник
Марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб может покинуть московское "Динамо" уже в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"