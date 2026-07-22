Как пишет телеграм-канал "МЯЧ RU", интерес к футболисту проявляет "Зенит", однако стороны пока далеки от договорённости. По информации источника, петербургский клуб не готов платить сумму, которую за игрока требует "Локомотив".
Кроме того, самого Карпукаса не устраивают финансовые условия, предложенные московской командой при обсуждении нового соглашения. Если этим летом договориться о трансфере не удастся, "Зенит" может отложить сделку. Один из рассматриваемых вариантов - вернуться к переговорам зимой, когда стоимость полузащитника может снизиться из-за приближающегося окончания контракта.
Также в Санкт-Петербурге не исключают, что дождутся завершения соглашения Карпукаса с "Локомотивом" летом 2027 года и подпишут его без выплаты компенсации.
"Зенит" готов подождать ради бесплатного перехода Карпукаса - источник
Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас может оказаться в "Зените" зимой или следующим летом.
Фото: ФК "Локомотив"