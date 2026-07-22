В руководстве "Динамо" ответили, просил ли Шварц вернуть Захаряна

— Следите за карьерой Захаряна? Не просил ли Шварц вернуть его в "Динамо"?
— Скажу так — мы, конечно же, следим за карьерой Захаряна в Испании.
Арсен — воспитанник нашего клуба. А дальше жизнь покажет, - приводит слова Ивлева "РБ Спорт".
Арсен Захарян выступал за основную команду московского "Динамо" с 2021 по 2023 год, всего он провел за клуб во всех турнирах 89 матчей и отметился 19 забитыми мячами и 25 результативными передачами. На данный момент он выступает за испанский "Реал Сосьедад", его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Новым главным тренером бело-голубых стал Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством "Динамо" доходило до финала Кубка России и завоевывало бронзовые медали чемпионата страны.