В минувшую субботу голкипер отыграл за "Динамо-2" во Второй лиге весь матч против "Торпедо Миасс" и оставил свои ворота в неприкосновенности. С юным дарованием динамовцев пообщалась корреспондент Rusfootball.info
- Совсем недавно ты играл за команду «Динамо» в ЮФЛ-2, а несколько дней назад дебютировал за "Динамо-2" в матче против "Торпедо Миасc". Каков был антураж? Чувствовалось ли отличие от ЮФЛ?
- В первую очередь во время матча нас очень поддерживали болельщики. И здесь совсем другие скорости по сравнению с ЮФЛ: они выше. Это уже профессиональный футбол. Само собой, здесь ответственности было больше.
- Твои тренеры в ЮФЛ Зураб Шелия и Роман Амирханов что тебе сказали после дебюта за "Динамо-2"?
- Поздравили и пожелали продолжать в том же духе.
- Какие у тебя цели на ближайшее время?
- Работать, прогрессировать и попасть в основную команду "Динамо".
Алина Гущина, Rusfootball.info
Вратарь Джиоев: цели на ближайшее время - попасть в основную команду "Динамо"
Воспитаннику "Динамо" вратарю Руслану Джиоеву нет еще и 16 лет, а он уже дебютировал во взрослом футболе.
Фото: ФК "Динамо"