В руководстве "Динамо" ответили на вопрос о возможном переходе Тюкавина в "Зенит"

- Я вам могу ответить однозначно: Константин Тюкавин — игрок "Динамо" сейчас, он играет в "Динамо".
И уже первая игра у нас в субботу, в которой Константин выйдет на поле. Эта тема закрыта, - цитирует Ивлева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" был намерен подписать форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. Сообщалось, что петербуржцы предлагали около 25 миллионов евро за трансфер футболиста, но получили отказ.
В прошлом сезоне нападающий вышел на поле в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.