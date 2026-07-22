В руководстве "Динамо" ответили на вопрос о возможном переходе Тюкавина в "Зенит"

Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев ответил на вопрос о возможном трансфере Константина Тюкавина в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Ивлева, тема с переходом Тюкавина в "Зенит" закрыта.

- Я вам могу ответить однозначно: Константин Тюкавин — игрок "Динамо" сейчас, он играет в "Динамо".

И уже первая игра у нас в субботу, в которой Константин выйдет на поле. Эта тема закрыта, - цитирует Ивлева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" был намерен подписать форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. Сообщалось, что петербуржцы предлагали около 25 миллионов евро за трансфер футболиста, но получили отказ.

В прошлом сезоне нападающий вышел на поле в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.

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