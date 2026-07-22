Защитник сборной России раскритиковал аргентинцев после ЧМ-2026

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- Мне кажется, это на грани. Даже за гранью. Слишком сильно провоцируют - удары кулаком в затылок, или просто стоит человек - и его ударят. Такое мне не очень нравится, - приводит слова Сильянова sports.ru

Футболист признался, что ему не по душе поведение "альбиселесте", которое, по его мнению, нередко выходит за рамки допустимого.На ЧМ-2026 сборная Аргентины второй турнир подряд добралась до финала, однако защитить чемпионский титул не смогла. В решающем матче команда уступила Испании со счётом 0:1.