Переговоры "Локомотива" о продлении контракта с Карпукасом прекращены

"Процесс идет, но на сегодня все переговоры прекращены.
Через несколько дней стартует чемпионат, и Артем Карпукас в нашем составе готовится к сезону. Сейчас не время говорить о контракте, надо настраиваться на предстоящие игры", - сказал Нагорных.
Нынешний контракт опорного полузащитник Артема Карпукаса с московским клубом истекает в конце июня 2027 года.
Карпукас - воспитанник академии "Локомотива". За главную команду футболист выступает с 2022 года. Всего на счету 24-летнего хавбека 140 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной России в 7 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"