Переговоры "Локомотива" о продлении контракта с Карпукасом прекращены

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился информацией о ситуации с пролонгацией соглашения с полузащитником Артемом Карпукасом.
Фото: ФК "Локомотив"
"Процесс идет, но на сегодня все переговоры прекращены.

Через несколько дней стартует чемпионат, и Артем Карпукас в нашем составе готовится к сезону. Сейчас не время говорить о контракте, надо настраиваться на предстоящие игры", - сказал Нагорных.

Нынешний контракт опорного полузащитник Артема Карпукаса с московским клубом истекает в конце июня 2027 года.

Карпукас - воспитанник академии "Локомотива". За главную команду футболист выступает с 2022 года. Всего на счету 24-летнего хавбека 140 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной России в 7 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

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