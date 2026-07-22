В "Динамо" назвали конкретные цели на сезон

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев назвал цели команды на сезон.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Ивлева, цель "Динамо" - попасть в топ-3 РПЛ и завоевать Кубок России.

- Наша цель, как и всегда, занимать самые высокие позиции как в Кубке, так и в чемпионате.
Конкретнее? Топ-3 в РПЛ и победа в Кубке России, - цитирует Ивлева Sport24.

По итогам сезона-2025/26 московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару" в серии послематчевых пенальти.

В мае столичный клуб объявил о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера - немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год. В первом туре РПЛ бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с "Крыльями Советов".

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