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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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В ПФЛ пообещали разобрать работу судей в матче "Металлург" - "Химик"
Президент ПФЛ Андрей Соколов заявил, что в лиге разберут судейство в матче 15-го тура ПФЛ группы "Центр" новомосковского "Химика" с липецким "Металлургом" (0:1).
Напомним, ранее главный тренер "Химика" Игорь Семшов раскритиковал работу бригады арбитров в этой встрече и попросил руководство ПФЛ и РФС обратить внимание на данный эпизод. Известно, что после матча Семшов пытался прорваться в судейскую комнату, чтобы высказать претензии арбитрам, но его не пустили сотрудники охраны.
"С ситуацией, которая произошла на матче "Химика" и "Металлурга", и словами Семшова мы будем разбираться. По вопросу судейства взаимодействуем с департаментом судейского инспектирования. Что касается дисциплинарных санкций, надо обращаться в РФС. Ситуацию мы рассмотрим", - сказал Соколов.
"Чемпионат".
Напомним, ранее главный тренер "Химика" Игорь Семшов раскритиковал работу бригады арбитров в этой встрече и попросил руководство ПФЛ и РФС обратить внимание на данный эпизод. Известно, что после матча Семшов пытался прорваться в судейскую комнату, чтобы высказать претензии арбитрам, но его не пустили сотрудники охраны.
"С ситуацией, которая произошла на матче "Химика" и "Металлурга", и словами Семшова мы будем разбираться. По вопросу судейства взаимодействуем с департаментом судейского инспектирования. Что касается дисциплинарных санкций, надо обращаться в РФС. Ситуацию мы рассмотрим", - сказал Соколов.
"Чемпионат".
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