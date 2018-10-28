Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

В ПФЛ пообещали разобрать работу судей в матче "Металлург" - "Химик"

Президент ПФЛ Андрей Соколов заявил, что в лиге разберут судейство в матче 15-го тура ПФЛ группы "Центр" новомосковского "Химика" с липецким "Металлургом" (0:1).

Напомним, ранее главный тренер "Химика" Игорь Семшов раскритиковал работу бригады арбитров в этой встрече и попросил руководство ПФЛ и РФС обратить внимание на данный эпизод. Известно, что после матча Семшов пытался прорваться в судейскую комнату, чтобы высказать претензии арбитрам, но его не пустили сотрудники охраны.

"С ситуацией, которая произошла на матче "Химика" и "Металлурга", и словами Семшова мы будем разбираться. По вопросу судейства взаимодействуем с департаментом судейского инспектирования. Что касается дисциплинарных санкций, надо обращаться в РФС. Ситуацию мы рассмотрим", - сказал Соколов.

"Чемпионат".
Теги: Металлург Химик
Вчера, 23:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.