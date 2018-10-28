В ПФЛ пообещали разобрать работу судей в матче "Металлург" - "Химик"

Президент ПФЛ Андрей Соколов заявил, что в лиге разберут судейство в матче 15-го тура ПФЛ группы "Центр" новомосковского "Химика" с липецким "Металлургом" (0:1).Напомним, ранее главный тренер "Химика" Игорь Семшов раскритиковал работу бригады арбитров в этой встрече и попросил руководство ПФЛ и РФС обратить внимание на данный эпизод. Известно, что после матча Семшов пытался прорваться в судейскую комнату, чтобы высказать претензии арбитрам, но его не пустили сотрудники охраны."С ситуацией, которая произошла на матче "Химика" и "Металлурга", и словами Семшова мы будем разбираться. По вопросу судейства взаимодействуем с департаментом судейского инспектирования. Что касается дисциплинарных санкций, надо обращаться в РФС. Ситуацию мы рассмотрим", - сказал Соколов.