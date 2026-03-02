Глушаков: сейчас опять все начнут писать о чемпионстве "Спартака"

"Команда выиграла, сейчас все опять станут писать о чемпионстве. Всегда так происходит, когда приходит новый тренер, "Спартак" начинает хорошо, но потом начинаются разборки.
"Спартак" владел инициативой, были хорошие моменты, но потом он инициативу упустил, привёз. По первой игре сложно судить, потому что все вкатываются в сезон. Судить об игре "Спартака" нужно точно не по матчу с "Сочи". При всём уважении, футболисты и бюджеты этих клубов находятся на разном уровне", — отметил Глушаков в разговоре с "Советским спортом".
Голами в составе "Спартака" отметились Эсекьель Барко (22'), Маркиньос (79') и Пабло Солари (90+2'). За "Сочи" забили Александр Солдатенков (61') и Владимир Ильин (90+10').