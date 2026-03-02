Точилин ответил, ожидал ли такого преимущества "Динамо" в игре с "Крыльями"

"Динамо" выиграло по делу. Тот результат, который был зафиксирован на табло, отражает уровень команд.
Не ожидал, что динамовцы будут иметь такое преимущество по ходу матча. Сложилось ощущение, что "Крылья" как будто ещё не приехали со сборов", — отметил Точилин в разговоре с "Матч ТВ".
Забитыми мячами в составе "Динамо" отметились Константин Тюкавин (15'), Муми Нгамалё (26'), Антон Миранчук (34') и Ярослав Гладышев (72'). Благодаря этой победе команда набрала 24 очка и поднялась с 10-го на 8-е место турнирной таблицы РПЛ.