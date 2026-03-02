Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:30
ШинникНе начат

Точилин ответил, ожидал ли такого преимущества "Динамо" в игре с "Крыльями"

Бывший футболист московского "Динамо" Александр Точилин прокомментировал победу команды над "Крыльями Советов" в 19 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва
В воскресенье, 1 марта, бело-голубые разгромили самарцев со счётом 4:0. Точилин признался, что не ожидал такого преимущества динамовцев.

"Динамо" выиграло по делу. Тот результат, который был зафиксирован на табло, отражает уровень команд.

Не ожидал, что динамовцы будут иметь такое преимущество по ходу матча. Сложилось ощущение, что "Крылья" как будто ещё не приехали со сборов", — отметил Точилин в разговоре с "Матч ТВ".

Забитыми мячами в составе "Динамо" отметились Константин Тюкавин (15'), Муми Нгамалё (26'), Антон Миранчук (34') и Ярослав Гладышев (72'). Благодаря этой победе команда набрала 24 очка и поднялась с 10-го на 8-е место турнирной таблицы РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится