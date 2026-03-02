Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:30
ШинникНе начат

Осинькин прокомментировал поражение "Сочи" от "Спартака"

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о поражении южан от "Спартака" (2:3).
Фото: ФК "Сочи"
"Матч не был цельным, он получился немножко кусками. У "Спартака", конечно, было больше моментов.
"По такой игре мы могли и должны были удержать этот матч", - сказал Осинькин "Матч ТВ".



Матч 19-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" завершился со счетом 3:2 в пользу "Спартака". На 21-й минуте Эсекьель Барко вывел "Спартак" вперед, реализовав пенальти, однако на 62-й минуте Александр Солдатенков сравнял счет. Спустя 19 минут Маркиньос забил гол - 1:2. В самой концовке встречи Пабло Солари поразил ворота "Сочи", а Ильин реализовал пенальти за южан и установил итоговый счет 2:3.

Команды остались на прежних позициях в турнирной таблице: "Сочи" занимает 16-е место с 9 баллами, "Спартак" располагается на шестой строчке с 32 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится