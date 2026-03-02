Добровинский назвал период "Динамо" при Карпине "кошмаром"

"Футболисты "Динамо" раскрепостились после кошмара, который устроил команде Карпин, и неожиданно поняли, что есть другая жизнь.Сейчас нет какого?то издевательства, когда все должны действовать по непродуманной системе, нет неуважения к игрокам. Есть игра, от которой футболисты получают удовольствие — это мы и видели в матче против "Крыльев Советов", — отметил Добровинский в беседе с "Матч ТВ".
Голами в составе "Динамо" в игре с "Крыльями Советов" отметились Константин Тюкавин (15'), Муми Нгамалё (26'), Антон Миранчук (34') и Ярослав Гладышев (72').
Благодаря этой победе бело-голубые набрали 24 очка и поднялись с 10-го на 8-е место турнирной таблицы РПЛ. "Крылья" опустились с 12-й на 13-ю позицию, у команды 17 очков.