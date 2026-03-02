Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:30
ШинникНе начат

Добровинский назвал период "Динамо" при Карпине "кошмаром"

Адвокат и болельщик московского "Динамо" Александр Добровинский прокомментировал победу команды над "Крыльями Советов" в матче 19 тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва
В воскресенье, 1 марта, динамовцы разгромили самарцев со счётом 4:0. По мнению Добровинского, сейчас игроки команды получают удовольствие от своей игры.

"Футболисты "Динамо" раскрепостились после кошмара, который устроил команде Карпин, и неожиданно поняли, что есть другая жизнь.
Сейчас нет какого?то издевательства, когда все должны действовать по непродуманной системе, нет неуважения к игрокам. Есть игра, от которой футболисты получают удовольствие — это мы и видели в матче против "Крыльев Советов", — отметил Добровинский в беседе с "Матч ТВ".

Голами в составе "Динамо" в игре с "Крыльями Советов" отметились Константин Тюкавин (15'), Муми Нгамалё (26'), Антон Миранчук (34') и Ярослав Гладышев (72').

Благодаря этой победе бело-голубые набрали 24 очка и поднялись с 10-го на 8-е место турнирной таблицы РПЛ. "Крылья" опустились с 12-й на 13-ю позицию, у команды 17 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится