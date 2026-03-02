Игрок "Спартака" Зобнин рассказал о качестве газона на стадионе "Фишт"

— Как проходило ожидание матча?
— Долго, приехали ко времени, как всегда, и сидели в раздевалке, ждали информацию. Сидели три часа и поехали в отель, как узнали.
— Что можешь сказать по газону?
— Играть было можно, но нам всегда хочется, чтобы поля были идеальные. Имеем, что имеем.
Были в одинаковых условиях. Мяч катился, поле ровное без кочек. Хотелось лучше, но нормально.
Мы перед игрой делали акцент, что здесь всегда тяжело играть. Очень важно было выиграть. Не смотрели на соперника, только на себя, добились результата, — передает слова Зобнина корреспондент Rusfootball.info.
Напомним, что матч "Сочи" — "Спартак" должен был состояться 1 марта, но был перенесён на день позже из-за угрозы атак БПЛА.