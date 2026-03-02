Наумов: "Спартак" в матче с "Сочи" играл так же, как при Станковиче, ничего нового я не увидел

Фото: ФК "Спартак"

Спартак " выиграл этот матч на классе, без особого труда.

Более классная команда должна была выиграть. Было видно, что "Спартак" сильнее, но ничего нового в его игре я пока не увидел. Команда играла так же, как и при Станковиче. Каких-то явных изменений я не увидел. Единственный момент - Карседо делал поздние замены, хотя напрашивались они раньше.Но, как и почти каждый матч в этом туре, мы больше заостряем внимание не на игре, а на судействе. Что сделали с судьями у нас? Это катастрофа просто! Считаю, что руководство судейского корпуса надо уволить.Вот, например, арбитр судит эпизод с Угальде: он стоит в двух метрах от эпизода (физически судья хорошо готов - он все время рядом с эпизодом): он все видит, уверенно ставит на пенальти, а через минуту смотрит VAR и отменяет. Почему ты отменил свое решение? Не видел? Нет, видел. Если видел, то осознанно свистнул. И в конце матча, когда на Солдатенкове: стоит в двух метрах и видит, что тянут за футболку, но идёт смотреть видео", - сказал Наумов.