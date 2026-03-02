Матчи Скрыть

Гендиректор "Спартака" ответил, будет ли команда готова к матчу с "Динамо"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов поделился эмоциями от победы команды над "Сочи" в 19 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
Также Сергей Юрьевич ответил, будет ли коллектив готов ко встрече с "Динамо" в Кубке России.

"Конечно, довольны победой. Поле было качественное.

Команда обязательно успеет восстановиться к матчу с "Динамо", — отметил Некрасов в беседе с "Чемпионатом".

"Спартак" обыграл "Сочи" на выезде со счётом 3:2 благодаря голам Эсекьеля Барко (22'), Маркиньоса (79') и Пабло Солари (90+2'). В составе "Сочи" забитыми мячами отличились Александр Солдатенков (61') и Владимир Ильин (90+10').

5 марта красно-белые сыграют в гостях с московским "Динамо" в рамках первой игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча стартует в 20:45 мск.

