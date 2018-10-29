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Егор Сорокин - гений. Оценки матча "Рубин" - "Спартак"

Московский "Спартак" вёл по ходу матча против "Рубина", но пропустил уже в компенсированное время. Ответный гол оформил Егор Сорокин - причем центральный защитник отличился первым же касанием в игре. Оценки футболистам обеих команд в одной из важнейших встреч тура

Егор Сорокин - гений. Оценки матча "Рубин" - "Спартак"

"Рубин"


Иван Коновалов - без оценки.

В игру особо не вступал - если только выбивал мяч от ворот. По поводу пропущенного пенальти пенять нечем, так что остановимся на "без оценки". У Максименко хотя бы был двойной сейв.

Фёдор Кудряшов - 3.5, Филип Уремович - 3.5, Сезар Навас - 4, Владимир Гранат - 3.5, Устинов - 2.5

Центральная оборона "Рубина" сыграла довольно надёжно: особенно в этом плане отметился Сезар Навас. Уремович так же выглядел неплохо на своей позиции (что тут комментировать, у "Спартака", кроме пенальти, не было моментов у ворот Коновалова), но промахнулся из отличной позиции в чужой штрафной после стандарта. Гранат много выдергивался и не всегда это получалось идеально - правда, помарками Владимира все равно никто воспользоваться не смог.

Кудряшов был активен впереди, отдал очень неплохую передачу на Полоза, когда тот вываливался в чужую штрафную, но процент брака не позволяет поставить оценку выше. Устинов - разочарование. Проводил очень неплохую игру, действовал надежно на фланге, подсадил Ханни и Комбарова на карточки, очень здорово помогал впереди, а потом взял и заработал идиотский пенальти в свои ворота.

Руслан Камболов - 3.5, Игорь Коновалов - 3

Опорники "Рубина" провели качественный матч, но Камболов был круче. Во многом благодаря шикарным лонглболам, после одного из которых хозяева должны были открывать счёт.

Подберёзкин - 2.5, Байрамян - 3.5

Подберёзкин старался, но часто действовал невпопад. Вроде бы и совершил неплохой отбор, но сразу же после него терял мяч вроде бы не под самым кошмарным прессом. Байрамян - примерно из той же оперы, только на уровень выше. Классно работал перед штрафной, но в самые ответственные моменты мастерство его подводило. В конце концов, частично принял участие в голе - убежал за лицевую, лишь бы дать Сорокину побыстрее выйти на поле.

Дмитрий Полоз - 2, Александр Бухаров - 3.5

Полоз безбожно порол все моменты, правда, при этом здорово цеплялся за мячи. Это, конечно, не служит оправданием - мы все-таки помним, что главное для нападающего. Но не надо думать, что Дмитрий просто был оторван от игры и ничем партнерам не помогал.

Егор Сорокин - гений

Тут даже говорить ничего не надо. Послушал установку, вышел, забил и отправился по своим делам дальше. Прекрасное мгновение карьеры молодого защитника. Безусловно, лучший игрок этого матча. Естественно, все соцсети сегодня о нем.



"Спартак"


Александр Максименко - 3.5

Вступил в игру по-настоящему только один раз - после ударов Полоза и Байрамяна (они шли подряд, в одной атаке). Сыграл в этом моменте здорово и партнеров выручил. По пропущенному мячу претензий к россиянину предъявить не получится никак.

Марко Петкович - 3, Илья Кутепов - 2, Георгий Джикия - 3, Дмитрий Комбаров - 3,5.

Петкович провел на удивление неплохой матч - ровный и довольно качественный, но без чего-то выдающегося. Другое дело, что с его репутацией это уже неплохое достижение. Кутепов регулярно ошибался, выдергивался, когда этого делать не надо было, и пару раз устраивал обрезы. После одного из таких партнера выручил как раз Петкович. Джикия был намного надежнее: только в борьбе все равно уступал (самый значительный эпизод - соперничество с Полозом после заброса Камболова). Да и ставить высокую оценку центральному защитнику, в штрафной которого остался игрок без какой-либо опеки на последних минутах, - не здорово.

Комбаров ничем не отметился, помимо заработанного пенальти (давайте говорить честно, ему повезло) и реализованного. Другое дело, что никто из его партнеров впереди лучше ничего не придумал, так что выделять Дмитрия все-таки стоит.

Сальваторе Боккетти - 3.5, Михаил Игнатов - 3.5

Боккетти выглядел очень неплохо на своей неродной позиции, а Игнатов просто радовал глаз. Чего стоит его финт в центре поля, когда он на ровном месте оставил не у дел сразу несколько игроков "Рубина" - Полоза, Кудряшова, Байрамяна и Граната. Правда, во втором тайме молодой игрок заметно сбавил и восторга уже не вызывал, но и песни не портил - для такого возраста очень неплохая игра.

Александр Ташаев - 2, Софьян Ханни - 2, Роман Зобнин - 3.

Первые двое действовали на флангах и отметились абсолютно ничем. Абсолютно ясно, почему Ханни не хотел выпускать Каррера, но теперь, как говорится, уже поздно. Ташаев только нарушал правила в борьбе - после того, как его на хорошую позицию для прострела вывел Попов, саданул прямо в защитника.

Роман Зобнин был куда лучше, но часто заигрывался и набивал потери. Но работоспособность - постоянную черту Романа - отметить стоит обязательно.

Ивелин Попов - 2.5

С ним запомнился только один момент - удачный отыгрыш на фланг, после которого у Ташаева был хороший шанс обострить. В остальном - Попова просто не было заметно.

Сильванус Нимели - 2

Наверное, молодой футболист старался, но отмечать особенно нечего. Можно было бы и вовсе поставить "без оценки", но на поле Нимели провел достаточно времени, чтобы показать хоть что-нибудь.

Роман Еременко - 3

Вошел не очень успешно, но неплохо придерживал мяч и искал им партнеров. Хорошо стянул на себя игроков "Рубина" и отдал на Комбарова, когда тот остался с Устиновым один на один и был заработан пенальти.

Лоренсо Мельгарехо - без оценки

фото: nevasport
Теги: Сорокин Комбаров Спартак Рубин
Вчера, 23:03
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