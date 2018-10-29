Егор Сорокин - гений. Оценки матча "Рубин" - "Спартак"

"Рубин"

Оле-ола ...???Егор Сорокин ??? — Владислав Радимов (@radimov02) October 29, 2018

"Спартак"

Московский "Спартак" вёл по ходу матча против "Рубина", но пропустил уже в компенсированное время. Ответный гол оформил Егор Сорокин - причем центральный защитник отличился первым же касанием в игре. Оценки футболистам обеих команд в одной из важнейших встреч тураВ игру особо не вступал - если только выбивал мяч от ворот. По поводу пропущенного пенальти пенять нечем, так что остановимся на "без оценки". У Максименко хотя бы был двойной сейв.Центральная оборона "Рубина" сыграла довольно надёжно: особенно в этом плане отметился Сезар Навас. Уремович так же выглядел неплохо на своей позиции (что тут комментировать, у "Спартака", кроме пенальти, не было моментов у ворот Коновалова), но промахнулся из отличной позиции в чужой штрафной после стандарта. Гранат много выдергивался и не всегда это получалось идеально - правда, помарками Владимира все равно никто воспользоваться не смог.Кудряшов был активен впереди, отдал очень неплохую передачу на Полоза, когда тот вываливался в чужую штрафную, но процент брака не позволяет поставить оценку выше. Устинов - разочарование. Проводил очень неплохую игру, действовал надежно на фланге, подсадил Ханни и Комбарова на карточки, очень здорово помогал впереди, а потом взял и заработал идиотский пенальти в свои ворота.Опорники "Рубина" провели качественный матч, но Камболов был круче. Во многом благодаря шикарным лонглболам, после одного из которых хозяева должны были открывать счёт.Подберёзкин старался, но часто действовал невпопад. Вроде бы и совершил неплохой отбор, но сразу же после него терял мяч вроде бы не под самым кошмарным прессом. Байрамян - примерно из той же оперы, только на уровень выше. Классно работал перед штрафной, но в самые ответственные моменты мастерство его подводило. В конце концов, частично принял участие в голе - убежал за лицевую, лишь бы дать Сорокину побыстрее выйти на поле.Полоз безбожно порол все моменты, правда, при этом здорово цеплялся за мячи. Это, конечно, не служит оправданием - мы все-таки помним, что главное для нападающего. Но не надо думать, что Дмитрий просто был оторван от игры и ничем партнерам не помогал.Тут даже говорить ничего не надо. Послушал установку, вышел, забил и отправился по своим делам дальше. Прекрасное мгновение карьеры молодого защитника. Безусловно, лучший игрок этого матча. Естественно, все соцсети сегодня о нем.Вступил в игру по-настоящему только один раз - после ударов Полоза и Байрамяна (они шли подряд, в одной атаке). Сыграл в этом моменте здорово и партнеров выручил. По пропущенному мячу претензий к россиянину предъявить не получится никак.Петкович провел на удивление неплохой матч - ровный и довольно качественный, но без чего-то выдающегося. Другое дело, что с его репутацией это уже неплохое достижение. Кутепов регулярно ошибался, выдергивался, когда этого делать не надо было, и пару раз устраивал обрезы. После одного из таких партнера выручил как раз Петкович. Джикия был намного надежнее: только в борьбе все равно уступал (самый значительный эпизод - соперничество с Полозом после заброса Камболова). Да и ставить высокую оценку центральному защитнику, в штрафной которого остался игрок без какой-либо опеки на последних минутах, - не здорово.Комбаров ничем не отметился, помимо заработанного пенальти (давайте говорить честно, ему повезло) и реализованного. Другое дело, что никто из его партнеров впереди лучше ничего не придумал, так что выделять Дмитрия все-таки стоит.Боккетти выглядел очень неплохо на своей неродной позиции, а Игнатов просто радовал глаз. Чего стоит его финт в центре поля, когда он на ровном месте оставил не у дел сразу несколько игроков "Рубина" - Полоза, Кудряшова, Байрамяна и Граната. Правда, во втором тайме молодой игрок заметно сбавил и восторга уже не вызывал, но и песни не портил - для такого возраста очень неплохая игра.Первые двое действовали на флангах и отметились абсолютно ничем. Абсолютно ясно, почему Ханни не хотел выпускать Каррера, но теперь, как говорится, уже поздно. Ташаев только нарушал правила в борьбе - после того, как его на хорошую позицию для прострела вывел Попов, саданул прямо в защитника.Роман Зобнин был куда лучше, но часто заигрывался и набивал потери. Но работоспособность - постоянную черту Романа - отметить стоит обязательно.С ним запомнился только один момент - удачный отыгрыш на фланг, после которого у Ташаева был хороший шанс обострить. В остальном - Попова просто не было заметно.Наверное, молодой футболист старался, но отмечать особенно нечего. Можно было бы и вовсе поставить "без оценки", но на поле Нимели провел достаточно времени, чтобы показать хоть что-нибудь.Вошел не очень успешно, но неплохо придерживал мяч и искал им партнеров. Хорошо стянул на себя игроков "Рубина" и отдал на Комбарова, когда тот остался с Устиновым один на один и был заработан пенальти.