Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Кирилл Панченко: ЦСКА сильно изменился, но команда Гончаренко остается крайне опасной

Бывший футболист ЦСКА, а ныне нападающий "Динамо" Кирилл Панченко поделился своими мыслями в преддверии матча 13-го тура РПЛ с армейцами.

"Я всегда буду благодарен армейскому клубу, руководителям, тренерам, футболистам, болельщикам. Провел в ЦСКА незабываемые два года, стал чемпионом и обладателем Суперкубка. Но из-за этого желания выиграть в субботу будет точно не меньше, чем против других команд. Дружба остается за полем, и я рад, что между фанатами теплые отношения, но мы соперники. После моего перехода я пока играл с армейцами лишь раз — "Динамо" весной выиграло 2:1. Надеюсь, и теперь удастся одержать победу, хотя легко не будет. Состав ЦСКА сильно изменился, но команда Гончаренко остается крайне опасной. Одна победа над "Реалом" чего стоит!", - цитирует Панченко Sport24.
Теги: Панченко Динамо ЦСКА
Сегодня, 16:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.