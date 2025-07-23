По информации источника, ЦСКА предложил московскому "Локомотиву" 900 миллионов рублей за переход полузащитника Сергея Пиняева, что равняется сумме отступных за футболиста. Теперь все зависит от решения самого полузащитника.
В сезоне-2024/2025 Сергей Пиняев вышел на поле в 38 встречах и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
В 1 туре чемпионата России команда Михаила Галактионова одержала домашнюю победу над "Сочи" со счетом 3:0. Во 2 туре РПЛ московский "Локомотив" сыграет на выезде с "Краснодаром".
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева
Полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев может перейти в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"