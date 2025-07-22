«Спортивный блок был против возвращения Марио. В Бразилии он выглядел ужасно — об этом говорили предоставленные нами отчеты. Не знаю, какой логике следовали руководители, что говорил Федотов. Спортивные директоры в российских клубах не в ранге принятия решений. Переговоры с агентами Марио вел Бабаев», — заявил Мовсесьян Sport24.
Напомним, что Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. За это время он провел 329 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Вместе с ЦСКА он трижды становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок страны. В 2019 году его признали лучшим игроком сезона.
В 2022 году Марио принял решение приостановить карьеру, однако уже через полгода он продолжил играть в бразильском клубе. Летом 2023 года ЦСКА пытался вернуть Фернандеса, но «Интернасьонал» потребовал компенсацию, что помешало сделке состояться.
Летом 2023 года Фернандес перешел в петербургский «Зенит», где провел один сезон, сыграв в 18 матчах. За это время он стал чемпионом и обладателем Кубка России.
Экс-спортдир ЦСКА: спортивный блок клуба был против возвращения Марио Фернандеса
Экс-спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что спортивный блок клуба был против возвращения защитника Марио Фернандеса.
Фото: ФК ЦСКА