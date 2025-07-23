"На сегодня "Зенит" – флагман российского футбола. Это одна из сильнейших команд Российской Премьер-Лиги. И в контрольном противостоянии с этим флагманом "Балтика" смотрелась очень неплохо. У "Динамо" тоже на сегодня есть много амбиций, но в матче с динамовцами "Балтика" выглядела очень достойно", - цитирует Газзаева Metaratings.
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" отстал от "Краснодара" в турнирной таблице на один балл и стал серебряным призером чемпионата России. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае 2025 года петербуржцы отпраздновали сто лет со дня основания "Зенита".
Этим летом петербуржцы провели товарищескую встречу с калининградской "Балтикой", в которой потерпели поражение со счетом 1:2. В 1 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с командой Андрея Талалаева (1:1).
Газзаев: "Зенит" – флагман российского футбола
Российский тренер Валерий Газаев оценил уровень петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"