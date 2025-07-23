"Какие ожидания от нового сезона? Положительные. Без цели в футболе на высоком уровне никак. Любой тренер хочет что-то выиграть с командой", - рассказал Лоськов в интервью "Чемпионату".
В минувшем сезоне "Локомотив" занял шестое место в Российской Премьер-Лиге и вылетел в полуфинале Пути регионов Кубка России, проиграв "Ростову" (0:2).
В первом туре нового сезона "железнодорожники" обыграли "Сочи" (3:0). Голы забили Александр Руденко, Дмитрий Воробьев и Зелимхан Бакаев. В следующем туре "Локомотив" сыграет против действующего чемпиона России "Краснодара". Игра пройдет в субботу, 26 июля, на домашнем стадионе "быков".
Лоськов рассказал о задачах "Локомотива" на сезон
Советник генерального директора "Локомотива" по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов поделился ожиданиями московского клуба от предстоящего сезона.
Фото: ФК "Локомотив"