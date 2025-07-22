«Говорил ли я Промесу, что хочу взять 10 номер? Нет, не обсуждали это. Я знаю, что Промес был очень важным игроком для «Спартака», это легенда клуба. Я счастлив, что теперь играю под его номером и номером других легенд «Спартака». Надеюсь, что так же смогу принести большую пользу «Спартаку» под этим номером, забить много голов, выиграть трофеи», — заявил Маркиньос.
25-летний полузащитник перешёл в «Спартак» летом 2024 года из «Ференцвароша» за 5 миллионов евро. После переход бразилец взял себя восьмой номер.
16 июля стало известно, что Маркиньос решил сменить игровой номер и взял десятку, под которой до этого играл Квинси Промес.
В текущем сезоне бразильский вингер провёл за «Спартак» 1 матч, в котором стал автором победного мяча. По оценкам Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 6 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Маркиньос: счастлив, что теперь играю под номером Промеса и других легенд "Спартака"
Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос признался, что горд быть преемником Квинси Промеса и надеется оставить свой след в истории клуба.
Фото: ФК "Спартак"