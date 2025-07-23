"Первоначальная цель "Ростова" — не вылететь. Потом уже по ходу сезона будем отталкиваться. Если наберём достаточное количество очков для сохранения прописки, то уже будем думать о следующей цели. Сложно оценивать шансы на топ-5, например, но хочется туда подобраться", - цитирует Комарова Metaratings.
По итогам сезона-2024/2025 "Ростов" занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 встречах 39 очков. В феврале текущего года клуб объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, его место занял Джонатан Альба.
В 1 туре чемпионата России сезона-2025/2026 южане уступили петербургскому "Зениту" на выезде со счетом 1:2. Во 2 туре Российской Премьер-Лиги команда Джонатана Альбы сыграет на выезде с московским "Динамо".
Комаров назвал цель "Ростова" на сезон
Полузащитник "Ростова" Иван Комаров высказался о задачах команды на сезон.
Фото: ФК "Ростов"