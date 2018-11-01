Александр Соболев: если продолжим также играть, то будем набирать очки

Нападающий "Крылья Советов" Александр Соболев прокомментировал встречу в Кубке России против "Краснодара".- В первом тайме была равная игра, а во втором мы забили гол и "Краснодар" начал давить. Пошла открытая игра, мы могли забить второй гол и сделать игру, но обидно очень пропустили, дополнительное время и еще пропустили. Я считаю, что могли и выиграть. Победил сильнейший, это футбол. Было физически тяжело во втором тайме, не играл полтора месяца, но буду набирать форму через игры. Если продолжим также играть, то будем набирать очки.