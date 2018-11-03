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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Южное и московское дерби. Превью 13-го тура
В центре этих футбольных выходных два противостояния команд из одного региона: в субботу "Динамо" принимает ЦСКА, а на следующий день "Ростов" будет сражаться против "Краснодара" на чужом поле. О самом интересном, что ждёт нас в этом туре.
С Кононовым и его назначением в "Спартак" ничего не понятно. Сначала вроде как вопрос был уже решён, потом всплыла кандидатура Карпина. После того, как Валерий Георгиевич отказался, московский клуб вернулся к рулевому туляков - на этот раз обсуждать условия расторжения контракта с "Арсеналом".
И всё бы ничего, но на кубковую игру против "Ахмата" (её "оружейники" выиграли) команда вроде как отправилась без Кононова, а уже в аэропорту Грозного он довольно внезапно опять стал руководителем "пушкарей". И это уже выглядит по-настоящему не здорово.
Сам специалист, естественно, ничего не комментирует, а Федун ещё не вернулся из отпуска. Так что насчет замены Каррере пока ничего наверняка сказать невозможно.
А насчёт предстоящего матча - пришедший в себя "Локомотив" выглядит явным фаворитом. За "железнодорожниками" класс, неплохая форма и комфортный для формации Семина футбол в исполнении соперника.
Как это называется в среде болельщиков обеих команд, братское дерби. Поверить в это немного сложно, но перед началом встречи явного фаворита и андердога выделить тяжеловато. Да, в турнирной таблице разница между командами есть, но заключается она всего лишь в пятёрке очков. Плюс прибавьте сюда то, что последние годы "армейцы" крайне неудачно играют против "бело-голубых".
У молодого, но впечатляющего ЦСКА сейчас - три поражения подряд ("Локо", "Рома", "Краснодар"). "Динамо" так же не впечатляет, но от них и не ждали никаких подвигов: ничья с "Ахматом", поражение от "Крыльев" и довольно внезапная (если позабыть об осеннем кризисе "Зенита") победа над питерцами.
Команда Семака на данный момент испытывает большие проблемы. Мало того, что "Зенит" вылетел из кубка России - среди недели на своем поле питерцев обыграл "Ростов", - лидеры чемпионата спотыкаются и в регулярном первенстве.
Так что оправдать неудачи желанием поскорее слить никому не нужный кубок не получится. Да и проблемы в "Зените" игрового характера - это определяется невооруженным глазом.
Даже игроки говорят, что «Зенит» плох. О спаде команды Семака
Да и "Ахмат" сейчас не промах. После победы над "Спартаком" и чередой серых, неудивительных результатов команда Рахимова грохнула на чужом поле "Краснодар". Если "Зенит" будет действовать в матче 13 тура так же, как играл на неделе в Ростове-на-Дону, все шансы у Грозного есть.
Центральная встреча тура и по совместительству - южное дерби. Обе команды в этом сезоне выглядят просто отлично, так что интерес к игре будет явно выше, чем можно было бы представить до старта этого сезона.
Тем более - помимо игры между двумя лидерами чемпионата - нас ожидает и онтологическое футбольное противостояние. Пытающиеся играть в комбинационный футбол хозяева против прагматичных и сугубо оборонительных ростовчан.
"Краснодар" прервал серию из трех поражений, обыграл на выезде ЦСКА и теперь наверняка захочет вернуться на тот путь, которого "быки" придерживались до поражения от "Зенита", - именно после него у "горожан" Галицкого начались неудачи. Но сделать это будет очень непросто: во-первых, пару недель назад "быки" уже обожглись с контратакующим "Ахматом", во-вторых, "Краснодар" играл на неделе дополнительное время, что вполне может сказаться на физической готовности, и в-третьих, "Ростов" просто здорово обучен и сейчас может грохнуть любого противника.
Давайте честно про нынешний "Спартак": сейчас куда занимательнее обсуждать, кто из футболистов сливал Карреру, чем следить за игрой "красно-белых". Москвичи унылы, как и те речи, которые толкает исполняющий обязанности главного тренера в стане Народной команды на пресс-конференциях.
Кононова мы уже упомянули, а больше, собственно, и приплетать некого. Других явных кандидатов на пост рулевого "Спартака" пока нет. Так что даже посплетничать лишний раз не получится.
Остается надеяться на "Урал" - они хоть очки набирают не слишком бодро, зрелищность выдать вполне способны.
Встреча двух классно обороняющихся команд. "Рубин" и рекламировать лишний раз не нужно, там все вопросы снимает одна фамилия тренера, а вот уральцы по ходу сезона приятно нас удивили тренерской работой Федотова. Несмотря на то, что последние туры "Оренбург" действует не так здорово, как это было на старте, такие результаты - все равно очень потрясающие для команды, только покинувшей ФНЛ.
В подобных играх все решают ошибки - одна или максимум две. Так что здесь исход, скорее всего, будет зависеть от класса футболистов. А в этом плане у "Рубина" (как и в днях отдыха - "Динамо" в кубке Казань обыграла еще полторы недели назад) несомненное преимущество.
Самара две последние встречи проиграла, но устойчивое ощущение, что новый тренер работает в правильном направлении, есть. Да, команда Божовича проиграла "Зениту" и "Краснодару" в дополнительное время, но в плане самой организации футбола "Крылья" сейчас гораздо больше хвалят.
Хозяева встречи здорово увлеклись ничьими: после взятых трех очков в Красноярске еще в сентябре "Уфа" четыре игры подряд не проигрывала, но и не побеждала. Один из этих мировых итогов обернулся, правда, серией пенальти и вылетом из кубка, но в игровом формате башкирцы ведь не уступили?
Тур в этот раз заканчивается на минорной ноте. Загибающийся без финансирования "Анжи", который хоть как-то, но все еще цепляется за очки, будет принимать последнюю команду чемпионата.
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Накануне стало известно о том, что приключению Аленичева в Красноярске конец, - к Махачкале основной состав будет готовить бывший тренер молодежки. Что ж - учитывая последние события в "Спартаке", Аленичев вполне может попробовать вернуться в родной клуб.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Локомотив" - "Арсенал"
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
С Кононовым и его назначением в "Спартак" ничего не понятно. Сначала вроде как вопрос был уже решён, потом всплыла кандидатура Карпина. После того, как Валерий Георгиевич отказался, московский клуб вернулся к рулевому туляков - на этот раз обсуждать условия расторжения контракта с "Арсеналом".
И всё бы ничего, но на кубковую игру против "Ахмата" (её "оружейники" выиграли) команда вроде как отправилась без Кононова, а уже в аэропорту Грозного он довольно внезапно опять стал руководителем "пушкарей". И это уже выглядит по-настоящему не здорово.
Сам специалист, естественно, ничего не комментирует, а Федун ещё не вернулся из отпуска. Так что насчет замены Каррере пока ничего наверняка сказать невозможно.
А насчёт предстоящего матча - пришедший в себя "Локомотив" выглядит явным фаворитом. За "железнодорожниками" класс, неплохая форма и комфортный для формации Семина футбол в исполнении соперника.
"Динамо" - ЦСКА
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Как это называется в среде болельщиков обеих команд, братское дерби. Поверить в это немного сложно, но перед началом встречи явного фаворита и андердога выделить тяжеловато. Да, в турнирной таблице разница между командами есть, но заключается она всего лишь в пятёрке очков. Плюс прибавьте сюда то, что последние годы "армейцы" крайне неудачно играют против "бело-голубых".
У молодого, но впечатляющего ЦСКА сейчас - три поражения подряд ("Локо", "Рома", "Краснодар"). "Динамо" так же не впечатляет, но от них и не ждали никаких подвигов: ничья с "Ахматом", поражение от "Крыльев" и довольно внезапная (если позабыть об осеннем кризисе "Зенита") победа над питерцами.
"Зенит" - "Ахмат"
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Команда Семака на данный момент испытывает большие проблемы. Мало того, что "Зенит" вылетел из кубка России - среди недели на своем поле питерцев обыграл "Ростов", - лидеры чемпионата спотыкаются и в регулярном первенстве.
Так что оправдать неудачи желанием поскорее слить никому не нужный кубок не получится. Да и проблемы в "Зените" игрового характера - это определяется невооруженным глазом.
Даже игроки говорят, что «Зенит» плох. О спаде команды Семака
Да и "Ахмат" сейчас не промах. После победы над "Спартаком" и чередой серых, неудивительных результатов команда Рахимова грохнула на чужом поле "Краснодар". Если "Зенит" будет действовать в матче 13 тура так же, как играл на неделе в Ростове-на-Дону, все шансы у Грозного есть.
"Краснодар" - "Ростов"
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Центральная встреча тура и по совместительству - южное дерби. Обе команды в этом сезоне выглядят просто отлично, так что интерес к игре будет явно выше, чем можно было бы представить до старта этого сезона.
Тем более - помимо игры между двумя лидерами чемпионата - нас ожидает и онтологическое футбольное противостояние. Пытающиеся играть в комбинационный футбол хозяева против прагматичных и сугубо оборонительных ростовчан.
"Краснодар" прервал серию из трех поражений, обыграл на выезде ЦСКА и теперь наверняка захочет вернуться на тот путь, которого "быки" придерживались до поражения от "Зенита", - именно после него у "горожан" Галицкого начались неудачи. Но сделать это будет очень непросто: во-первых, пару недель назад "быки" уже обожглись с контратакующим "Ахматом", во-вторых, "Краснодар" играл на неделе дополнительное время, что вполне может сказаться на физической готовности, и в-третьих, "Ростов" просто здорово обучен и сейчас может грохнуть любого противника.
"Спартак" - "Урал"
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Давайте честно про нынешний "Спартак": сейчас куда занимательнее обсуждать, кто из футболистов сливал Карреру, чем следить за игрой "красно-белых". Москвичи унылы, как и те речи, которые толкает исполняющий обязанности главного тренера в стане Народной команды на пресс-конференциях.
Кононова мы уже упомянули, а больше, собственно, и приплетать некого. Других явных кандидатов на пост рулевого "Спартака" пока нет. Так что даже посплетничать лишний раз не получится.
Остается надеяться на "Урал" - они хоть очки набирают не слишком бодро, зрелищность выдать вполне способны.
"Оренбург" - "Рубин"
Понедельник, 14:00. Матч Премьер
Понедельник, 14:00. Матч Премьер
Встреча двух классно обороняющихся команд. "Рубин" и рекламировать лишний раз не нужно, там все вопросы снимает одна фамилия тренера, а вот уральцы по ходу сезона приятно нас удивили тренерской работой Федотова. Несмотря на то, что последние туры "Оренбург" действует не так здорово, как это было на старте, такие результаты - все равно очень потрясающие для команды, только покинувшей ФНЛ.
В подобных играх все решают ошибки - одна или максимум две. Так что здесь исход, скорее всего, будет зависеть от класса футболистов. А в этом плане у "Рубина" (как и в днях отдыха - "Динамо" в кубке Казань обыграла еще полторы недели назад) несомненное преимущество.
"Уфа" - "Крылья Советов"
Понедельник, 16:30. Матч Премьер
Понедельник, 16:30. Матч Премьер
Самара две последние встречи проиграла, но устойчивое ощущение, что новый тренер работает в правильном направлении, есть. Да, команда Божовича проиграла "Зениту" и "Краснодару" в дополнительное время, но в плане самой организации футбола "Крылья" сейчас гораздо больше хвалят.
Хозяева встречи здорово увлеклись ничьими: после взятых трех очков в Красноярске еще в сентябре "Уфа" четыре игры подряд не проигрывала, но и не побеждала. Один из этих мировых итогов обернулся, правда, серией пенальти и вылетом из кубка, но в игровом формате башкирцы ведь не уступили?
"Анжи" - "Енисей"
Понедельник, 19:00. Матч Премьер
Понедельник, 19:00. Матч Премьер
Тур в этот раз заканчивается на минорной ноте. Загибающийся без финансирования "Анжи", который хоть как-то, но все еще цепляется за очки, будет принимать последнюю команду чемпионата.
Аленичев заслужил отставку больше Тихонова. Это закат тренерской карьеры экс-спартаковца?
Накануне стало известно о том, что приключению Аленичева в Красноярске конец, - к Махачкале основной состав будет готовить бывший тренер молодежки. Что ж - учитывая последние события в "Спартаке", Аленичев вполне может попробовать вернуться в родной клуб.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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