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Даже игроки говорят, что «Зенит» плох. О спаде команды Семака
После победы над «Крыльями» Андрей Лунёв и Александр Анюков признали, что соперник играл лучше. Rusfootball.info разбирает слабую игру лидера и разбирается в причинах спада, который вскоре может привести к потерям очков.
Принято считать, что тактика силового физического давления «Зенита» – успешная тактика Семака. При этом важно понимать, что проблем будет тем больше, чем больше нивелирующих это силовое преимущество факторов. Самые очевидные и неизбежные такие факторы:
- спады формы по различным причинам;
- не менее силовые соперники.
Против «Бордо» «Зенит» поставил антирекорд, забрав всего 42% всех единоборств и 41% воздуха. Крайне низкие цифры для команды Семака, ничего близко похожего еще не было. Против «Крыльев» «Зенит» выдал 45% выигранных единоборств: не считая матча с «Бордо», - худший показатель еще со времен Манчини (если быть точным, то с весеннего ничейного матча с «Арсеналом»). Усугубляющий фактор – основную часть борьбы проиграли в центре поля. Паредес, Маркизио и Кузяев – 43%, 33% и 28% соответственно. Так на цифрах выглядит проблема «не держался мяч».
В тренерском штабе владеют полной и детальной информацией, отсюда попытки в прошлых матчах попробовать Ерохина в опорной зоне, кто-то должен выигрывать борьбу в центре поля. С другой стороны, пара опорников Маркизио – Паредес имеет другое преимущество – чтение игры. Это позволило им стать лучшими в команде по перехватам и подборам. Обычно в «Зените» опорники делят этот объем перехватов и подборов с центральными защитниками почти в равных долях или с небольшим уклоном по объему в пользу опорников. В Самаре этого уже не было. Возможно, сказался в том числе и перевод Ивановича на фланг, но оставшийся в центре Нету все равно просел по цифрам.
Семак мог повлиять на проблему заменами: Кузяев начал проигрывать почти все примерно с середины второго тайма, плюс была и так слабая для него эффективность по базовым оборонительным показателям (всего 1 успешный отбор, 2 перехвата), нетипичные для него цифры.
В конце матча Оздоев (цепкий и эффективный в единоборствах) заменил Кузяева и занял место в опорной зоне, Маркизио переместился выше. Прозрачное и понятное решение, но к 90-й минуте оно выглядит запоздалым.
«Зенит» дал свободу самарским диспетчерам
Главным глубинным диспетчером хозяев ожидаемо стал Паул Антон. Башкиров дополнял его движением, помогая выходить из под прессинга. У Антона 98 передач и 86% точности, у Башкирова - 74 и 86%. Страшные цифры.
Кроме того, у самарцев есть фланговый распасовщик Чичерин, который по продвижению мяча и отрезанию соперников передачами входит в топ лиги среди защитников. Это приводило к большому количеству диагоналей и кроссов с левого фланга «Зенита» в зону за спиной Ивановича. Как правило, на дальней штанге открывались сразу двое – Ткачук и Корниленко. Иванович регулярно встречал такие атаки в меньшинстве. Сложно сказать, выходил ли он снова на правом фланге именно под эту задачу, но надо отдать должное – если бы на месте капитана был кто-то другой, итог мог бы быть совсем другой.
Вся диспетчерская троица хозяев легко выходила из под прессинга. Важно, что взламывающие оборонительные линии передачи отдавали оба опорника «Крыльев», так обеспечивалась диверсификация вариантов доставки мяча на подходы к штрафной «Зенита».
Важная часть по обезвреживанию Зенита
Каждый соперник теперь внимательно изучает стандарты «Зенита». Так было с «Динамо», которое разобрало угловые «Зенита» на атомы. В целом заметна тенденция соперников по минимизации количества угловых у своих ворот: против «Динамо» было всего 3, 2 против «Славии», 4 против «Крыльев». Самарцы подготовили свою систему защиты на угловых: 1 закрывает ближнюю штангу, 2 караулят розыгрыш, все остальные разбирают игроков 1 в 1 (типичная картина на скриншоте).
Такая система в целом сработала. Первые 2 угловых «Зенит» разыграл одинаково: Маркизио резко ускорялся на ближнюю штангу навстречу подаче и делал скидку. Из-за того, что за Маркизио был закреплен игрок, плюс был еще один свободный на ближней штанге, приходилось открываться в уже довольно глубокую зону дальше от ворот, что делало скидку менее опасной и более сложной по исполнению. Правда, один убойный момент с углового «Зенит» все-таки создал в концовке, но это было уже в большинстве, когда Дзюба выиграл позицию в центре штрафной за счет борьбы.
Проблемы с игровой формой
У «Зенита» сильно просел средний объем спринтов в команде. Если отбросить героический вклад Кузяева и Мака в спринтах (419 и 349 метров соответственно, почти у всех остальных игроков 50-60), то средние цифры будут просто удручающие. Тоже самое можно сказать и про количество рывков и спринтов. Отмечаем и низкий потолок максимальных скоростей, никто не перешагнул за 8,6 м/с. Редкая ситуация для команды Семака.
Добавим сюда проблемы с единоборствами, описанные в начале. Таким образом, можно гарантированно утверждать о наличии функционального спада, который начался задолго до «Бордо». Глупо объяснять только этим матчи с «Динамо», «Анжи» и в ЛЕ. Есть более важные причины, но очередная гиря на ноги «Зенита» добавилась.
Ни одна команда не может избежать функционального спада, рано или поздно это настигает всех. Задача тренера – быть готовым к этому моменту: маскировать проблемы, изменить модель игры (не то же самое, что схему) и брать очки за счет фактора неизученности, а также иметь в обойме игроков на пике формы (очевидно, что не у всех одинаковые кондиции по тысячам причин). Таким игроком мог стать Кокорин. Возможно, матч в Самаре мы бы уже обсуждали совершенно в другом свете.
До зимнего перерыва у «Зенита» 9 матчей (10, если пройдут «Ростов» в кубке) за 43 дня и очередной 2-недельный перерыв на сборные. Не факт, что текущее состоянии команды – это нижняя точка физиологического спада.
Использована статистика InStat.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Анна Фишер / Rusfootball.info
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Принято считать, что тактика силового физического давления «Зенита» – успешная тактика Семака. При этом важно понимать, что проблем будет тем больше, чем больше нивелирующих это силовое преимущество факторов. Самые очевидные и неизбежные такие факторы:
- спады формы по различным причинам;
- не менее силовые соперники.
Против «Бордо» «Зенит» поставил антирекорд, забрав всего 42% всех единоборств и 41% воздуха. Крайне низкие цифры для команды Семака, ничего близко похожего еще не было. Против «Крыльев» «Зенит» выдал 45% выигранных единоборств: не считая матча с «Бордо», - худший показатель еще со времен Манчини (если быть точным, то с весеннего ничейного матча с «Арсеналом»). Усугубляющий фактор – основную часть борьбы проиграли в центре поля. Паредес, Маркизио и Кузяев – 43%, 33% и 28% соответственно. Так на цифрах выглядит проблема «не держался мяч».
В тренерском штабе владеют полной и детальной информацией, отсюда попытки в прошлых матчах попробовать Ерохина в опорной зоне, кто-то должен выигрывать борьбу в центре поля. С другой стороны, пара опорников Маркизио – Паредес имеет другое преимущество – чтение игры. Это позволило им стать лучшими в команде по перехватам и подборам. Обычно в «Зените» опорники делят этот объем перехватов и подборов с центральными защитниками почти в равных долях или с небольшим уклоном по объему в пользу опорников. В Самаре этого уже не было. Возможно, сказался в том числе и перевод Ивановича на фланг, но оставшийся в центре Нету все равно просел по цифрам.
Семак мог повлиять на проблему заменами: Кузяев начал проигрывать почти все примерно с середины второго тайма, плюс была и так слабая для него эффективность по базовым оборонительным показателям (всего 1 успешный отбор, 2 перехвата), нетипичные для него цифры.
В конце матча Оздоев (цепкий и эффективный в единоборствах) заменил Кузяева и занял место в опорной зоне, Маркизио переместился выше. Прозрачное и понятное решение, но к 90-й минуте оно выглядит запоздалым.
«Зенит» дал свободу самарским диспетчерам
Главным глубинным диспетчером хозяев ожидаемо стал Паул Антон. Башкиров дополнял его движением, помогая выходить из под прессинга. У Антона 98 передач и 86% точности, у Башкирова - 74 и 86%. Страшные цифры.
Кроме того, у самарцев есть фланговый распасовщик Чичерин, который по продвижению мяча и отрезанию соперников передачами входит в топ лиги среди защитников. Это приводило к большому количеству диагоналей и кроссов с левого фланга «Зенита» в зону за спиной Ивановича. Как правило, на дальней штанге открывались сразу двое – Ткачук и Корниленко. Иванович регулярно встречал такие атаки в меньшинстве. Сложно сказать, выходил ли он снова на правом фланге именно под эту задачу, но надо отдать должное – если бы на месте капитана был кто-то другой, итог мог бы быть совсем другой.
Вся диспетчерская троица хозяев легко выходила из под прессинга. Важно, что взламывающие оборонительные линии передачи отдавали оба опорника «Крыльев», так обеспечивалась диверсификация вариантов доставки мяча на подходы к штрафной «Зенита».
Важная часть по обезвреживанию Зенита
Каждый соперник теперь внимательно изучает стандарты «Зенита». Так было с «Динамо», которое разобрало угловые «Зенита» на атомы. В целом заметна тенденция соперников по минимизации количества угловых у своих ворот: против «Динамо» было всего 3, 2 против «Славии», 4 против «Крыльев». Самарцы подготовили свою систему защиты на угловых: 1 закрывает ближнюю штангу, 2 караулят розыгрыш, все остальные разбирают игроков 1 в 1 (типичная картина на скриншоте).
Такая система в целом сработала. Первые 2 угловых «Зенит» разыграл одинаково: Маркизио резко ускорялся на ближнюю штангу навстречу подаче и делал скидку. Из-за того, что за Маркизио был закреплен игрок, плюс был еще один свободный на ближней штанге, приходилось открываться в уже довольно глубокую зону дальше от ворот, что делало скидку менее опасной и более сложной по исполнению. Правда, один убойный момент с углового «Зенит» все-таки создал в концовке, но это было уже в большинстве, когда Дзюба выиграл позицию в центре штрафной за счет борьбы.
Проблемы с игровой формой
У «Зенита» сильно просел средний объем спринтов в команде. Если отбросить героический вклад Кузяева и Мака в спринтах (419 и 349 метров соответственно, почти у всех остальных игроков 50-60), то средние цифры будут просто удручающие. Тоже самое можно сказать и про количество рывков и спринтов. Отмечаем и низкий потолок максимальных скоростей, никто не перешагнул за 8,6 м/с. Редкая ситуация для команды Семака.
Добавим сюда проблемы с единоборствами, описанные в начале. Таким образом, можно гарантированно утверждать о наличии функционального спада, который начался задолго до «Бордо». Глупо объяснять только этим матчи с «Динамо», «Анжи» и в ЛЕ. Есть более важные причины, но очередная гиря на ноги «Зенита» добавилась.
Ни одна команда не может избежать функционального спада, рано или поздно это настигает всех. Задача тренера – быть готовым к этому моменту: маскировать проблемы, изменить модель игры (не то же самое, что схему) и брать очки за счет фактора неизученности, а также иметь в обойме игроков на пике формы (очевидно, что не у всех одинаковые кондиции по тысячам причин). Таким игроком мог стать Кокорин. Возможно, матч в Самаре мы бы уже обсуждали совершенно в другом свете.
До зимнего перерыва у «Зенита» 9 матчей (10, если пройдут «Ростов» в кубке) за 43 дня и очередной 2-недельный перерыв на сборные. Не факт, что текущее состоянии команды – это нижняя точка физиологического спада.
Использована статистика InStat.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Анна Фишер / Rusfootball.info
Также читайте и смотрите:
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Анюков: плохо играем, и это все видят. У "Зенита" спад (видео)
Молло: мы сегодня сыграли очень хорошо, болельщики должны быть довольны
Зотов: считаю, судья ошибочно удалил Рохеля
Божович: качеством игры я доволен, а вот результат разочаровал
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