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Александр Самедов: у нас в коллективе все в порядке

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов рассказал о настроении в команде.

"Спартак" - самый популярный клуб страны. Любая история, связанная с этим клубом, рассматривается под микроскопом, и все любят обсуждать. Я абсолютно спокойно ко всему отношусь и уже давным-давно принял для себя решение, что для меня на первом месте футбол, я просто тренируюсь, делаю своё дело, а всё остальное меня не очень сильно заботит и интересует.

Внутри коллектива у нас всё в порядке. Рабочая атмосфера, всё хорошо. Все хотят побеждать", — приводит слова Самедова телеканал "360".
Теги: Спартак Самедов
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