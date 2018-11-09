Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Пора с этим заканчивать!" - Михаил Гершкович хочет вернуть в РПЛ налог на иностранных тренеров

Глава Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович заявил, что намерен вернуть налог для клубов на иностранных тренеров.

"Есть предложение снова ввести налог на тренеров, но не только на главных, а еще и на помощников. У иностранцев и помощники иностранцы. А это, как правило, 5-6 человек. Посмотрел на штаб Олега Кононова. Удивился. Он хоть и российский специалист, но к большому сожалению, его штаб состоит в большинстве своем из иностранцев. Пора с этим заканчивать!", - сказал Гершкович.

Напомним, налог на иностранных тренеров в РПЛ и ФНЛ действовал с 2013 по 2015 год.

"СЭ"
Сегодня, 15:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
#6  Конек   (Сегодня, 15:47)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Blessing
Правильно говорит, ладно главный, но помощники должны быть наши, а то привыкли с кодлой приезжать. У нас у самих куча молодых тренеров, и все хотят работать и расти. После завершения футбольной карьеры, футболисту сложно найти себя в этой жизни.
Вот пень Кержаков, ему все в руки идёт, но если ума нету, то он нигде по-большому и не работает, скачет как блоха с места на место. А тем, кто действительно хочет, ни одного предложения.

ну так пускай работают и растут smirk Для начала пусть английский выучат, вон Леня не зассал же поехать тренировать в чемпионшип, а потом в Витесс
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 15:39)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно говорит, ладно главный, но помощники должны быть наши, а то привыкли с кодлой приезжать. У нас у самих куча молодых тренеров, и все хотят работать и расти. После завершения футбольной карьеры, футболисту сложно найти себя в этой жизни.
Вот пень Кержаков, ему все в руки идёт, но если ума нету, то он нигде по-большому и не работает, скачет как блоха с места на место. А тем, кто действительно хочет, ни одного предложения.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:39)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
не..ну вот не зря человек родился первого апреля laughing
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#3  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 15:22)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
Такие ограничения только вредят футболу-работать должны лучшие, также как и играть, а если на наших спецов нет спроса- значит нафиг такие "талантища" никому не нужны.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#2  makcnmka   (Сегодня, 15:20)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
пора заканчивать с чиновниками, которые при каждом удобном случае думают о своем кармане (больше денег, больше можно отщипнуть), а не о футболе. Отменяйте лимит... и будет рост. И снижение бешенных зарплат посредственных футболистоы
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Медведь Русский   (Сегодня, 15:11)
  • +2
  •  (4)
online

"Пора с этим заканчивать, лодырям, бездарям и бездельникам тоже кушать хочется.!" - Михаил Гершкович хочет вернуть в РПЛ налог на иностранных тренеров
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.