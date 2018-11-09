"Пора с этим заканчивать!" - Михаил Гершкович хочет вернуть в РПЛ налог на иностранных тренеров

Глава Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович заявил, что намерен вернуть налог для клубов на иностранных тренеров."Есть предложение снова ввести налог на тренеров, но не только на главных, а еще и на помощников. У иностранцев и помощники иностранцы. А это, как правило, 5-6 человек. Посмотрел на штаб Олега Кононова. Удивился. Он хоть и российский специалист, но к большому сожалению, его штаб состоит в большинстве своем из иностранцев. Пора с этим заканчивать!", - сказал Гершкович.Напомним, налог на иностранных тренеров в РПЛ и ФНЛ действовал с 2013 по 2015 год.