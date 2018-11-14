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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Магомед Адиев: Кадыров - уже при жизни историческая личность. Он изменил отношение к чеченцам
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев высказал мнение о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове.
В бытность футболистом Адиев, являющийся уроженцем Грозного, выступал за "Терек".
"Скажу как кавказец: это довольно щедрый человек, справедливый. Навел порядок в республике. У всех есть свои враги, но Кадыров — уже при жизни историческая личность. Уже успел сделать многое. Во-первых, я видел, в каких руинах был Грозный. Никогда не думал, что когда-то вернусь в родной город. Во-вторых, он изменил отношение к чеченцам. Я помню, каким ужасным оно было раньше.
Сейчас туда стало приезжать много туристов. Раньше такого не было. Захожу в торговый центр — и вижу там приезжих. У Рамзана Ахматовича такой закон: с любого приезжего надо пылинки сдувать. Даже если он как-то неправильно себя повел. Что чеченцу не сойдет с рук, приезжему — запросто", - цитирует Адиева Sport24.
В бытность футболистом Адиев, являющийся уроженцем Грозного, выступал за "Терек".
"Скажу как кавказец: это довольно щедрый человек, справедливый. Навел порядок в республике. У всех есть свои враги, но Кадыров — уже при жизни историческая личность. Уже успел сделать многое. Во-первых, я видел, в каких руинах был Грозный. Никогда не думал, что когда-то вернусь в родной город. Во-вторых, он изменил отношение к чеченцам. Я помню, каким ужасным оно было раньше.
Сейчас туда стало приезжать много туристов. Раньше такого не было. Захожу в торговый центр — и вижу там приезжих. У Рамзана Ахматовича такой закон: с любого приезжего надо пылинки сдувать. Даже если он как-то неправильно себя повел. Что чеченцу не сойдет с рук, приезжему — запросто", - цитирует Адиева Sport24.
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