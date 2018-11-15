Рамзан Адиев: Рамзан дал указание: никаких стрельбищ. Кражу невест тоже запретили

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал о чеченских традициях.— Я футбольный человек, самое интересное пропускаю! Расскажу про друга — к сожалению, он уже разбился в аварии. Он был у меня в Москве, и как-то часов в восемь-девять утра бьет мне по кровати: "Мага, вставай!" Я ему: "Иса, да еще же рано". "Как рано? Меня уже женили, а ты тут спишь!"Девушку, на которой планировал жениться Иса, хотели украсть другие. Когда своровали, [знакомые друга] прыгнули в машины, встали на посты, чтобы девушку забрать. А уж если забрал — жениться обязан. Привезли к нему домой, обращаются к родителям: "Вот невеста, ваш сын собирался брать ее в жены". В итоге полетели из Москвы сразу на свадьбу.— Не всегда им нравилось. Берут тебя и воруют — как такое может понравиться? Но на самом деле в Чечне исторически не было такой традиции. Лишь на определенном этапе времени было это распространено.— На кавказских, чеченских свадьбах раньше это было в порядке вещей. Сейчас такого меньше: есть закон. Рамзан жестко дал указание: никаких стрельбищ. Кражу невест, кстати, тоже запретили.