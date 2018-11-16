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Экс-переводчик "Спартака": информацию об отставке Карреры команда приняла без эмоций

Бывший переводчик Массимо Карреры Артём Фетисов рассказал, как команда восприняла новость об отставке бывшего главного тренера "Спартака".

– Какой была реакция команды на слова Измайлова об отставке?

– Знаете, не было эмоций. Это же не смешная типа конференция, где можно позволить пошутить. Измайлов объявил о решении по Массимо. Команда приняла информацию без эмоций. Рабочий и не самый радостный момент. Ничего особенного не было.

– В последние недели атмосфера, очевидно, была напряженной. Как это сказывалось на работе?

– Да, я чувствовал напряжение. Так же ощущал и переживал, как все. Понимал: что-то не складывается. Я не такой футбольный эксперт, чтобы давать оценки. Могу лишь сказать о своем ощущении. Все переживали и копались в себе. Не то чтобы все ходили и друг с другом не разговаривали. Но явно понимали, что есть проблемы. С другой стороны, в том году тоже было несладко. Потом пошли в гору. Может, и сейчас пойдут в гору. Но уже без Карреры.
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 20:45
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