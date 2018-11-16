Экс-переводчик "Спартака": информацию об отставке Карреры команда приняла без эмоций

Бывший переводчик Массимо Карреры Артём Фетисов рассказал, как команда восприняла новость об отставке бывшего главного тренера "Спартака".– Знаете, не было эмоций. Это же не смешная типа конференция, где можно позволить пошутить. Измайлов объявил о решении по Массимо. Команда приняла информацию без эмоций. Рабочий и не самый радостный момент. Ничего особенного не было.– Да, я чувствовал напряжение. Так же ощущал и переживал, как все. Понимал: что-то не складывается. Я не такой футбольный эксперт, чтобы давать оценки. Могу лишь сказать о своем ощущении. Все переживали и копались в себе. Не то чтобы все ходили и друг с другом не разговаривали. Но явно понимали, что есть проблемы. С другой стороны, в том году тоже было несладко. Потом пошли в гору. Может, и сейчас пойдут в гору. Но уже без Карреры.