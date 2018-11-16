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Клубы и РПЛ должны будут установить систему видеоповторов самостоятельно и за свой счёт

В распоряжении "СЭ" оказалось письмо, которое Максим Рогачев, советник президента РФС по правовым вопросам, направил в премьер-лигу. В документе оговариваются аспекты введения в российском футболе системы видеоповторов.

В частности, утверждается, что РФС берет обязательства по запуску проекта ВАР к решающим матчам Кубка России и стыковым матчам между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2018/19. Отмечается, что подготовительный этап введения ВАР (ноябрь 2018-июль 2019) будет профинансирован РФС за счет части отчислений букмекерских контор в пользу РФС. Союз особо обращает внимание на то, что этап внедрения ВАР осуществляется РПЛ и клубами самостоятельно и за свой счёт.
Сегодня, 20:57
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#8  СуперШтангист   (Сегодня, 21:48)
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Болеет за:
«Терек»
Ждите внеплановое повышение тарифов за газ и на ж/д.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  zenit47  СПБ (Сегодня, 21:41)
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Болеет за:
«Зенит»
ВАР осуществляется РПЛ и клубами самостоятельно и за свой счёт
Все таки за чей счёт банкет?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:15)
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Болеет за:
«Спартак»
некоторый клуб будет сопротивляться до последнего, выискивая закорючки в договорах, сертификатах и кассовых чеках.
как в матче с Амкаром, где *находившийся за пределами поля игрок Амкара мог помешать исполнению штрафного удара* (С)

ну. а как иначе?- введут ВАР и единственный лазурный козырь отберут.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 21:12)
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так ведь сидеть у мониторов такие же карасевы будут могут заметить а могут поссать отойти
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 21:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Овчинка выделки не стОит.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  студия дускай   (Сегодня, 21:10)
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подозреваю анжи установит сразу два тиливизира для повторов
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#2  GS  Москва (Сегодня, 21:10)
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Сибирячок,
Нет, сынок, футболисты будут меньше есть.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 21:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Ещё парочка клубов сдохнет от непомерных трат.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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