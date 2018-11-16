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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Адвокат: Кержаков действительно избил жену, доказательства будут фигурировать в суде
Александр Добровинский, адвокат Миланы Тюльпановой, подтвердил РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков избил жену в Цюрихе.
"Это информация соответствует действительности. Мы располагаем всеми доказательствами. Все это будет фигурировать в суде. Также мы будем добиваться возвращения ребенка Милане Кержаковой", – сообщил Добровинский РИА Новости.
После инцидента Кержаков перевел на счет супруги четыре миллиона долларов, а затем потребовал вернуть сумму.
23 октября Петроградский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления дочери сенатора Вадима Тюльпанова Миланы Кержаковой к экс-игроку петербургского "Зенита" о расторжении брака, взыскании алиментов и об определении места жительства ребенка. Во вторник суд определил, что сын Александра Кержакова и Миланы Кержаковой Артемий на время бракоразводного процесса будет жить с матерью.
Позднее экс-футболист обжаловал решение суда о проживании сына с матерью во время бракоразводного процесса. А самой Милане Кержаковой может быть назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Это информация соответствует действительности. Мы располагаем всеми доказательствами. Все это будет фигурировать в суде. Также мы будем добиваться возвращения ребенка Милане Кержаковой", – сообщил Добровинский РИА Новости.
После инцидента Кержаков перевел на счет супруги четыре миллиона долларов, а затем потребовал вернуть сумму.
23 октября Петроградский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления дочери сенатора Вадима Тюльпанова Миланы Кержаковой к экс-игроку петербургского "Зенита" о расторжении брака, взыскании алиментов и об определении места жительства ребенка. Во вторник суд определил, что сын Александра Кержакова и Миланы Кержаковой Артемий на время бракоразводного процесса будет жить с матерью.
Позднее экс-футболист обжаловал решение суда о проживании сына с матерью во время бракоразводного процесса. А самой Милане Кержаковой может быть назначена судебно-медицинская экспертиза.
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