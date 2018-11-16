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Адвокат: Кержаков действительно избил жену, доказательства будут фигурировать в суде

Александр Добровинский, адвокат Миланы Тюльпановой, подтвердил РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков избил жену в Цюрихе.

"Это информация соответствует действительности. Мы располагаем всеми доказательствами. Все это будет фигурировать в суде. Также мы будем добиваться возвращения ребенка Милане Кержаковой", – сообщил Добровинский РИА Новости.

После инцидента Кержаков перевел на счет супруги четыре миллиона долларов, а затем потребовал вернуть сумму.

23 октября Петроградский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления дочери сенатора Вадима Тюльпанова Миланы Кержаковой к экс-игроку петербургского "Зенита" о расторжении брака, взыскании алиментов и об определении места жительства ребенка. Во вторник суд определил, что сын Александра Кержакова и Миланы Кержаковой Артемий на время бракоразводного процесса будет жить с матерью.

Позднее экс-футболист обжаловал решение суда о проживании сына с матерью во время бракоразводного процесса. А самой Милане Кержаковой может быть назначена судебно-медицинская экспертиза.
Теги: Кержаков
Сегодня, 21:09
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#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 21:48)
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online
Болеет за:
ЦСКА
ФУТБОЛЕРЫ СЛЕТЕЛИ с ума ! Суды,драки,избиения,разводы!Весело им!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 21:17)
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online

Талантливо. Во всем. Валялась дохлая собака , лесной медведь. Попал в цель. Тюльпанова ревела как медведь., бомбардир не промахнулся на этот раз.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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