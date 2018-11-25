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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Валерий Карпин: Петербург – не родной город для Ионова. Он из Кингисеппа
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему дал мало игрового времени хавбеку клуба Алексею Ионову в матче 15-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2).
– Почему так мало сыграл Ионов, один из лидеров команды? Тем более, в родном городе.
– Он разве из Петербурга? Он из Кингисеппа.
– Ну почти...
– А я из Нарвы, и что теперь? Тоже недалеко. Сыграл мало, потому что сегодня играл Зуев, а Ионов провел две игры за сборную.
– После матча с "Краснодаром" вы говорили, что не знаете, как натренировать игру в обороне после аутов. Сегодня "Ростов" снова пропустил таким образом. Изменилось ли как-то ваше мнение?
– Никто не знает, как это натренировать. Внимание и концентрация – больше ничего здесь нет. Вот, над чем нужно работать. Тот игрок, который скидывает, никогда гол оттуда не забьет.
"Спорт-Экспресс"
– Почему так мало сыграл Ионов, один из лидеров команды? Тем более, в родном городе.
– Он разве из Петербурга? Он из Кингисеппа.
– Ну почти...
– А я из Нарвы, и что теперь? Тоже недалеко. Сыграл мало, потому что сегодня играл Зуев, а Ионов провел две игры за сборную.
– После матча с "Краснодаром" вы говорили, что не знаете, как натренировать игру в обороне после аутов. Сегодня "Ростов" снова пропустил таким образом. Изменилось ли как-то ваше мнение?
– Никто не знает, как это натренировать. Внимание и концентрация – больше ничего здесь нет. Вот, над чем нужно работать. Тот игрок, который скидывает, никогда гол оттуда не забьет.
"Спорт-Экспресс"
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