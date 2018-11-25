Валерий Карпин: Петербург – не родной город для Ионова. Он из Кингисеппа

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему дал мало игрового времени хавбеку клуба Алексею Ионову в матче 15-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2).– Он разве из Петербурга? Он из Кингисеппа.– А я из Нарвы, и что теперь? Тоже недалеко. Сыграл мало, потому что сегодня играл Зуев, а Ионов провел две игры за сборную.– Никто не знает, как это натренировать. Внимание и концентрация – больше ничего здесь нет. Вот, над чем нужно работать. Тот игрок, который скидывает, никогда гол оттуда не забьет.