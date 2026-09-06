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Алип назвал причину решающего гола ЦСКА в ворота "Зенита"

Нуралы Алип объяснил, почему "Зенит" пропустил решающий мяч в домашней встрече с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
Защитник петербуржцев признался, что поражение в концовке вызвало у него сильное разочарование.

- Тяжёлый матч был. В конце первого тайма пропустили с пенальти, во втором тайме вышли с желанием забить быстрый гол, и к счастью, Соболь [Соболев] забил. А в конце матча, стремясь забить второй гол, поторопились и в итоге пропустили второй мяч. Очень обидно, конечно, - сказал Алип "Совспорту".

ЦСКА открыл счёт благодаря пенальти Ивана Облякова. Александр Соболев восстановил равенство после перерыва, однако в компенсированное время Обляков оформил дубль и принёс армейцам победу - 2:1.

После семи туров "Зенит" набрал 12 очков и занимает четвёртое место в РПЛ. ЦСКА с 15 баллами располагается на второй строчке.

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