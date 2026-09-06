Алип назвал причину решающего гола ЦСКА в ворота "Зенита"

- Тяжёлый матч был. В конце первого тайма пропустили с пенальти, во втором тайме вышли с желанием забить быстрый гол, и к счастью, Соболь [Соболев] забил. А в конце матча, стремясь забить второй гол, поторопились и в итоге пропустили второй мяч. Очень обидно, конечно, - сказал Алип "Совспорту".
ЦСКА открыл счёт благодаря пенальти Ивана Облякова. Александр Соболев восстановил равенство после перерыва, однако в компенсированное время Обляков оформил дубль и принёс армейцам победу - 2:1.
После семи туров "Зенит" набрал 12 очков и занимает четвёртое место в РПЛ. ЦСКА с 15 баллами располагается на второй строчке.