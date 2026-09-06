Футболист ЦСКА рассказал о стычке с Семаком в матче с "Зенитом"

- Это была суматоха. Я боролся за мяч, а тренер должен находиться за пределами поля и не вмешиваться в игру. Но он вмешался. Обе команды хотели выиграть, всё в порядке. Я рад. По-моему, эта стычка придала нам сил для победы, - цитирует Виктора "СЭ".
Инцидент произошёл на седьмой минуте, когда бразилец собирался ввести мяч из аута. Семак выбил мяч из рук футболиста, после чего Виктор оттолкнул тренера, а между представителями команд началась потасовка.
ЦСКА в итоге победил в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. Армейцы набрали 15 очков и поднялись на второе место в РПЛ.