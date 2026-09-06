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Футболист ЦСКА рассказал о стычке с Семаком в матче с "Зенитом"

Жоау Виктор рассказал о конфликтном эпизоде с Сергеем Семаком в начале матча ЦСКА против "Зенита".
Фото: ПФК ЦСКА
Защитник армейцев считает, что наставник петербуржцев не должен был вмешиваться в игровой момент.

- Это была суматоха. Я боролся за мяч, а тренер должен находиться за пределами поля и не вмешиваться в игру. Но он вмешался. Обе команды хотели выиграть, всё в порядке. Я рад. По-моему, эта стычка придала нам сил для победы, - цитирует Виктора "СЭ".

Инцидент произошёл на седьмой минуте, когда бразилец собирался ввести мяч из аута. Семак выбил мяч из рук футболиста, после чего Виктор оттолкнул тренера, а между представителями команд началась потасовка.

ЦСКА в итоге победил в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. Армейцы набрали 15 очков и поднялись на второе место в РПЛ.

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