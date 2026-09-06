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Игдисамов объяснил замену Аззи в победном матче с "Зенитом"

Дмитрий Игдисамов положительно оценил первую игру Мохамеда Аззи за ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Наставник армейцев рассказал, что новичок уверенно действовал на своём фланге в матче с "Зенитом", а его замена была связана с судорогой.

- У Мохамеда была судорога, но мы его и не планировали выпускать на более долгий отрезок матча. Дебют Мохамеда оценю хорошо. Он справлялся на своём фланге. Если по горячим следам разбирать гол, который нам забили, - после его замены мы, к сожалению, пропустили мяч с его фланга. Мохамед - хороший квалифицированный футболист с набором великолепных качеств, - приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.

Аззи начал встречу с "Зенитом" в стартовом составе и покинул поле на 80-й минуте. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

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