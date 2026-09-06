Игдисамов объяснил замену Аззи в победном матче с "Зенитом"

- У Мохамеда была судорога, но мы его и не планировали выпускать на более долгий отрезок матча. Дебют Мохамеда оценю хорошо. Он справлялся на своём фланге. Если по горячим следам разбирать гол, который нам забили, - после его замены мы, к сожалению, пропустили мяч с его фланга. Мохамед - хороший квалифицированный футболист с набором великолепных качеств, - приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.
Аззи начал встречу с "Зенитом" в стартовом составе и покинул поле на 80-й минуте. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.