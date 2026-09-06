Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на L'Equipe, позиции российского голкипера стали менее прочными.
Одним из эпизодов, повлиявших на ситуацию, стала ошибка Сафонова в проигранной встрече с "Монако". Россиянин пропустил удар Станиса Идумбо в ближний угол, после которого монегаски забили победный мяч.
Ситуация повышает шансы Люка Шевалье побороться за место в стартовом составе. Луис Энрике обычно избегает частой смены вратарей, однако при выборе состава учитывает текущую форму футболистов.
Сафонов может оказаться на скамейке "ПСЖ" после неудачного старта сезона
Матвей Сафонов рискует потерять статус основного вратаря "ПСЖ" после неудачного старта команды в чемпионате Франции.
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