Сафонов может оказаться на скамейке "ПСЖ" после неудачного старта сезона

Матвей Сафонов рискует потерять статус основного вратаря "ПСЖ" после неудачного старта команды в чемпионате Франции.

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Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на L'Equipe, позиции российского голкипера стали менее прочными.



Одним из эпизодов, повлиявших на ситуацию, стала ошибка Сафонова в проигранной встрече с "Монако". Россиянин пропустил удар Станиса Идумбо в ближний угол, после которого монегаски забили победный мяч.



Ситуация повышает шансы Люка Шевалье побороться за место в стартовом составе. Луис Энрике обычно избегает частой смены вратарей, однако при выборе состава учитывает текущую форму футболистов.