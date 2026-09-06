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Сафонов может оказаться на скамейке "ПСЖ" после неудачного старта сезона

Матвей Сафонов рискует потерять статус основного вратаря "ПСЖ" после неудачного старта команды в чемпионате Франции.
Фото: Getty Images
Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на L'Equipe, позиции российского голкипера стали менее прочными.

Одним из эпизодов, повлиявших на ситуацию, стала ошибка Сафонова в проигранной встрече с "Монако". Россиянин пропустил удар Станиса Идумбо в ближний угол, после которого монегаски забили победный мяч.

Ситуация повышает шансы Люка Шевалье побороться за место в стартовом составе. Луис Энрике обычно избегает частой смены вратарей, однако при выборе состава учитывает текущую форму футболистов.

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