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Дубль Облякова принес ЦСКА гостевую победу над "Зенитом"

"Зенит" упустил ничью в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
Полузащитник Иван Обляков открыл счет в концовке первого тайма, реализовав пенальти за фол нападающего Александра Соболева в своей штрафной площади. На 84-й минуте Соболев замкнул навес и сравнял счет. Однако гости вырвали победу на 90+8-й минуте благодаря дублю Облякова.

Чемпионат России

7 тур

Голы: Соболев, 84 - Обляков, 45+8 (пен), 90+8.

"Зенит": Адамов, Андраде, Алип, Вега (Дуглас Сантос, 63), Мантуан (Волков, 46), Барриос (Педро, 63), Карпукас, Луис Энрике (Ерохин, 89), Джон Джон (Фелипе Аугусто, 73), Глушенков, Соболев.

ЦСКА: Тороп, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Аззи (Фиров, 81), Абдулкадыров, Данилов, Обляков, Кисляк, Глебов, Лусиано (Мусаев, 68).

Предупреждения: Жоао Виктор, 7, Глебов, 19, Абдулкадыров, 30, Андраде, 43, Соболев, 45+6, Глушенков, 46, Алип, 89.

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