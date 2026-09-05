Дубль Облякова принес ЦСКА гостевую победу над "Зенитом"

Фото: ФК "Зенит"

Полузащитник Иван Обляков открыл счет в концовке первого тайма, реализовав пенальти за фол нападающего Александра Соболева в своей штрафной площади. На 84-й минуте Соболев замкнул навес и сравнял счет. Однако гости вырвали победу на 90+8-й минуте благодаря дублю Облякова.: Соболев, 84 - Обляков, 45+8 (пен), 90+8.: Адамов, Андраде, Алип, Вега (Дуглас Сантос, 63), Мантуан (Волков, 46), Барриос (Педро, 63), Карпукас, Луис Энрике (Ерохин, 89), Джон Джон (Фелипе Аугусто, 73), Глушенков, Соболев.: Тороп, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Аззи (Фиров, 81), Абдулкадыров, Данилов, Обляков, Кисляк, Глебов, Лусиано (Мусаев, 68).: Жоао Виктор, 7, Глебов, 19, Абдулкадыров, 30, Андраде, 43, Соболев, 45+6, Глушенков, 46, Алип, 89.