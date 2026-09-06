Семак возмутился неназначенным пенальти в пользу "Зенита"

- Если в одном случае за удар локтем ставится пенальти, там несчастный случай, опять же. Но если вы в одном моменте ставите, то почему в аналогичной ситуации, ещё более явной, вы не ставите пенальти, кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Я думаю, судейский департамент найдёт кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди. Кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, - цитирует тренера пресс-служба "Зенита".
В первом тайме Соболев ударил локтем Джамалутдина Абдулкадырова, после чего ЦСКА получил право на 11-метровый. Уже ближе к завершению встречи форвард "Зенита" сам получил удар локтем от Матеуса Рейса, однако на этот раз пенальти назначен не был.
Матч завершился победой ЦСКА - 2:1. Армейцы набрали 15 очков и поднялись на вторую строчку РПЛ, тогда как "Зенит" с 12 баллами занимает четвёртое место.