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ЭСК вынесла вердикт по эпизоду с пенальти в матче "Зенита" и "Факела"

В ЭСК РФС прокомментировали эпизод с назначенным пенальти в концовке матча РПЛ "Факел" - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решение арбитра назначить пенальти в ворота воронежцев.

"Судья правильно назначил пенальти в ворота "Факела". Игрок "Факела" Равиль Нетфуллин нарушил правила против игрока "Зенита" Даниила Кондакова.
Кондаков выиграл позицию и находился впереди соперника, ближе к мячу. Он совершал замах, пытаясь ударить по мячу. Нетфуллин проиграл позицию и находился сзади соперника. Он совершил движение левой ногой в сторону соперника, чтобы помешать сопернику нанести удар по воротам. Этот контакт, инициатором которого был Нетфуллин, оказал влияние на Кондакова и не позволил ему продолжить начатое действие и завершить удар по мячу" - написано на сайте РФС.

В прошлую субботу, 29 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским "Факелом" и петербургским "Зенитом". Встреча проходила на стадионе "Факел". Главным арбитром игры был Антон Фролов.

В концовке матча, на 90+1-й минуте, судья назначил одиннадцатиметровый удар в ворота хозяев. Пенальти реализовал форвард сине-бело-голубых Александр Соболев, этот гол принес победу "Зениту" - 1:0.

На данный момент "Факел" располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 2 очка в 6 встречах. Подопечные Сергея Семака находятся на 3-й строчке с 12 баллами в своем активе.


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