Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказал мнение о ситуации с вынесением красной карточки защитнику "Спартака" Николаю Рассказову в матче с "Локомотивом" в рамках чемпионата России.В этой встрече на 67-й минуте Рассказов был удален арбитров Сергеем Карасевым – мяч, по решению рефери, попал в руку защитнику. Арбитр назначил пенальти, который не реализовал форвард железнодорожников Федор Смолов.Рассказову грозит одноматчевая дисквалификация, но ее красно-белые могут оспорить, если судейско-экспертная комиссия РФС примет сторону "Спартака" и посчитает, что мяч попал в голову.– Насколько мне известно, у "Спартака" есть видео, на котором заметно, что мяч якобы попал в голову Рассказову, – говорит Егоров. – Если "Спартак" предоставит это видео в экспертно-судейскую комиссию, а она сделает заключение, что так и было, документы будут отправлены в КДК и там могут отменить красную карточку.– Я доверяю арбитру. На его месте поступил бы так же, как он.