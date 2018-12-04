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Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказал мнение о ситуации с вынесением красной карточки защитнику "Спартака" Николаю Рассказову в матче с "Локомотивом" в рамках чемпионата России.

В этой встрече на 67-й минуте Рассказов был удален арбитров Сергеем Карасевым – мяч, по решению рефери, попал в руку защитнику. Арбитр назначил пенальти, который не реализовал форвард железнодорожников Федор Смолов.

Рассказову грозит одноматчевая дисквалификация, но ее красно-белые могут оспорить, если судейско-экспертная комиссия РФС примет сторону "Спартака" и посчитает, что мяч попал в голову.

– Насколько мне известно, у "Спартака" есть видео, на котором заметно, что мяч якобы попал в голову Рассказову, – говорит Егоров. – Если "Спартак" предоставит это видео в экспертно-судейскую комиссию, а она сделает заключение, что так и было, документы будут отправлены в КДК и там могут отменить красную карточку.

– Вы как оцените этот эпизод?

– Я доверяю арбитру. На его месте поступил бы так же, как он.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Егоров Рассказов
Сегодня, 16:33
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#10  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 17:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Там в лицо мяч попал

Да,беру свои слова назад после просмотра на сайте СЭ!

Цитата: Blessing
Если бы Смолов забил, ему хоть пять красных давай, свиньи его бы грохнули, не дождавшись всяких дискв, прямо там, у подножия гладиатора.

Дурак ты,Педрилло. У вас своего такого нет


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 17:18)
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Болеет за:
«Зенит»
Если бы Смолов забил, ему хоть пять красных давай, свиньи его бы грохнули, не дождавшись всяких дискв, прямо там, у подножия гладиатора.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 17:02)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
А,может, он сильно ударился, когда грохнулся на землю, и с криком Э***6ля ! вытянул руку к обидчику, чтоб схватить его за горло, а в неё уже и попал мяч

smile Лысый чёрт был рядом


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#7  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Товарищи,не надо выдумывать.Рассказов спецом делал движение рукой.Пенальти за руку,красная-за намерение


А,может, он сильно ударился, когда грохнулся на землю, и с криком Эcyка6ля ! вытянул руку к обидчику, чтоб схватить его за горло, а в неё уже и попал мяч.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#6  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 16:56)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Товарищи,не надо выдумывать.Рассказов спецом делал движение рукой.Пенальти за руку,красная-за намерение


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#5  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:51)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ведь был Егоров когда-то одним из лучших арбитров, если ни лучшим..
Вот так Система ломает людей...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 16:46)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Там в лицо мяч попал,потом в руку,фиг поймёшь,ну ок,дал ручной карась пенальти,зачем красную?Хотел нас добить.Сначала Самедову красную,теперь Рассказову,не слишком часто с локо нас наказывают?Случайно?Не думаю.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 16:44)
  • 0
  •  (4)

Чмошники вонючие
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Velen  Нью Йорк (Сегодня, 16:43)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да ч посмотрел видео, мяч попал в голову))) и не пенальти и не красной не должно было быть
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#1  Брюзга  Рязань (Сегодня, 16:36)
  • -1
  •  (1)

Трепач.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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