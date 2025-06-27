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Metaratings: "Спартак" пока не завершил сделку по переходу Заболотного

По информации СМИ, московский "Спартак" до сих пор не завершил сделку по переходу центрального нападающего Антона Заболотного.
Фото: ФК "Химки"
Сообщается, что стороны согласовали зарплату, которую футболист будет получать в московском клубе. Однако на данный момент окончательной договорённости между ними нет. Кроме того, сам "Спартак" не дал финального ответа.

В то же время заинтересованность в услугах форварда до сих проявляют турецкие клубы из Турции, сам игрок рассматривает вариант продолжения карьеры в Турции.

Антон Заболотный в сезоне-2024/25 выступал за "Химки", в составе которых принял участие в 31 официальном матче, забил 6 голов, отдал 6 голевых передач, получил 6 жёлтых карточек. После банкротства подмосковного клуба нападающий стал свободным агентом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в 700 тыс. евро.

Источник: Metaratings

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