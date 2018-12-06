Новости партнеров

Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лауреатом премии "Первая пятерка", присуждаемой лучшему молодому игроку года в РПЛ.

Ахметов набрал 202 балла, его поставили на первое место 46 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов Премьер-Лиги, наставников юношеских, молодёжной и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов.

Вторым стал еще один представитель ЦСКА Иван Обляков (177 очков). Третий - защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев (111 баллов).

РПЛ
Теги: Ахметов Скопинцев Обляков
Сегодня, 11:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 12:07)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Снова Армейцы лучшие!!!Заслуженно!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#2  Волжанин   (Сегодня, 11:40)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Заслужил своей игрой.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 11:27)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Поздравления!
Без нашего фантазиста здорово буксует команда. В последнее время перетянул внимание в игре с Влашича на себя.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.