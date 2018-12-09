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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Хохлов: главное – сохранить нужный настрой и не поймать "звезду"
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после разгромной победы над "Уралом" (4:0) в матче 17-го тура чемпионата России поблагодарил молодых игроков и персонал "Арены Химки", на которой команда провела последнюю встречу. Уже в 19-м туре бело-голубые сыграют со "Спартаком" на стадионе "Динамо".
– Без командной организации не получилось бы сыграть так здорово, – сказал Хохлов. – К "Уралу" подготовились хорошо, ребята полностью выполнили установку на игру. Что до реализации моментов, она нас не подвела. Должно же было нас когда-то прорвать? Мы заслуженно победили.
По настрою у меня нет вопросов ко всей команде. Они выкладываются, стараются, борются. Мне нравится, как молодые игроки входят в команду. Они стараются, и, может быть, где-то ошибаются. Главное – сохранить нужный настрой и не поймать "звезду".
– Как-то отдельно обсуждали с футболистами перед матчем с "Уралом", что эта игра – последняя на "Арене Химки"?
– Отдельно об этом мы с футболистами не говорили, дополнительно на этом не акцентировались. Готовились как обычно, но понимали, что это может быть заключительная игра на "Арене Химки". Мы благодарны сотрудникам стадиона, которые готовили поле и саму арену.
"Спорт-Экспресс"
– Без командной организации не получилось бы сыграть так здорово, – сказал Хохлов. – К "Уралу" подготовились хорошо, ребята полностью выполнили установку на игру. Что до реализации моментов, она нас не подвела. Должно же было нас когда-то прорвать? Мы заслуженно победили.
По настрою у меня нет вопросов ко всей команде. Они выкладываются, стараются, борются. Мне нравится, как молодые игроки входят в команду. Они стараются, и, может быть, где-то ошибаются. Главное – сохранить нужный настрой и не поймать "звезду".
– Как-то отдельно обсуждали с футболистами перед матчем с "Уралом", что эта игра – последняя на "Арене Химки"?
– Отдельно об этом мы с футболистами не говорили, дополнительно на этом не акцентировались. Готовились как обычно, но понимали, что это может быть заключительная игра на "Арене Химки". Мы благодарны сотрудникам стадиона, которые готовили поле и саму арену.
"Спорт-Экспресс"
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