Дмитрий Хохлов: главное – сохранить нужный настрой и не поймать "звезду"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после разгромной победы над "Уралом" (4:0) в матче 17-го тура чемпионата России поблагодарил молодых игроков и персонал "Арены Химки", на которой команда провела последнюю встречу. Уже в 19-м туре бело-голубые сыграют со "Спартаком" на стадионе "Динамо".– Без командной организации не получилось бы сыграть так здорово, – сказал Хохлов. – К "Уралу" подготовились хорошо, ребята полностью выполнили установку на игру. Что до реализации моментов, она нас не подвела. Должно же было нас когда-то прорвать? Мы заслуженно победили.По настрою у меня нет вопросов ко всей команде. Они выкладываются, стараются, борются. Мне нравится, как молодые игроки входят в команду. Они стараются, и, может быть, где-то ошибаются. Главное – сохранить нужный настрой и не поймать "звезду".– Отдельно об этом мы с футболистами не говорили, дополнительно на этом не акцентировались. Готовились как обычно, но понимали, что это может быть заключительная игра на "Арене Химки". Мы благодарны сотрудникам стадиона, которые готовили поле и саму арену.