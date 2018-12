Григорий Иванов: речь Мутко на английском помогла выиграть право проведения ЧМ-2018

Речь бывшего президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко на английском языке на церемонии выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года стала плюсом для России, получившей право провести турнир, считает президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов."К решению Виталия Мутко уйти отнесся отрицательно. Что ни говори, но многие не понимают, что Виталий Леонтьевич сделал для российского футбола. Он блестяще провел чемпионат мира, то, что турнир прошел в России, во многом его заслуга. А его речь на английском языке со сцены на выборах страны-хозяйки? Все смеялись, но эта речь была плюсом для нашей страны", - цитирует Иванова РИА Мутко произнес ставшую знаменитой речь, начинавшуюся со слов Let me speak from my heart, в Цюрихе перед заседанием исполкома ФИФА в 2010 году, в ходе которого Россия получила право провести чемпионат мира-2018."Мутко знает и понимает футбол, живет им. И сейчас для всего нашего футбола это потеря, без него будет тяжеловато, ведь он столько всего сделал. Думаю, далеко Виталий Леонтьевич не уйдет от футбола. Даже последний год, когда он не исполнял обязанности президента РФС, мы знали, что он всегда рядом, держит руку на пульсе", - добавил Иванов.