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Игорь Лебедев: еще не решил, пойду ли на выборы главы РФС

Член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что еще не принял окончательного решения по поводу выдвижения на пост главы президента Российского футбольного союза, который стал вакантным после того, как вчера о своей отставке объявил Виталий Мутко.

– Я благодарен ЛДПР за доверие, но у меня еще нет окончательного решения, пойду ли я на выборы президента РФС, поэтому даже о программе пока говорить преждевременно, – сказал Лебедев.

– Когда настанет ясность?

– После новогодних праздников.

– От чего будет зависеть ваше решение?

– О многих факторов. В том числе и от устава, согласно которому нужно иметь пять членов исполкома, выдвигающих кандидата. И заявлять о выдвижении, не имея поддержки пяти членов, – неправильно. Для начала нужно понимать, кто меня поддержит, а потом уже все остальное.

– А вы за или против лимита на легионеров в чемпионате России?

– Однозначно против.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лебедев
Сегодня, 17:06
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#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:18)
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Болеет за:
«Динамо К»
– Когда настанет ясность?

– После новогодних праздников.

– От чего будет зависеть ваше решение?

smile Скорее всего от количества выпитого в новогодние праздники.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 17:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Мы за тебя решили - нахер это не нужно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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