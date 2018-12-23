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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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13-летний сын Слуцкого стал рэпером. Мечтал быть ученым, а сейчас присылает отцу треки с кучей мата (1)
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13-летний сын Слуцкого стал рэпером. Мечтал быть ученым, а сейчас присылает отцу треки с кучей мата
Бывший тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, в настоящее время работающий в Голландии с "Витессом", рассказал, что его 13-летний сын Дмитрий стал рэпером и уже выпускает первый альбом.
"Он сейчас рэпер. У него буквально сегодня выходит первый альбом. Ездит на студии, записывается. В наши юные годы был Грушинский фестиваль, и все обожали сидеть в подъезде или на улице и петь под гитару. А сейчас - рэп. Ничего удивительного в этом не вижу. Это современная молодежная культура.
Это не моя культура, не мой интерес. Сын присылает мне все свои треки. Я слушаю. Там куча мата. Мне это тяжело понять. Но ничего против увлечения Димы не имею.
Я смотрю "вДудя", поэтому знаю всех ведущих рэперов. И сын рассказывает. У него кумир - Pharaoh", - цитирует Слуцкого "Спорт-экспресс".
Слуцкий, рассказывая в одном из интервью в 2007 году о своем сыне, выражал надежду на то, что Дима будет любить футбол: у меня отец умер, когда мне было шесть лет. И меня, как и Диму, воспитывали мама и бабушка. У Димы, конечно, папа есть, но, признаюсь честно, эффект от этого небольшой. Ты зомбирован и постоянно, даже общаясь с ребенком, думаешь, как выстроить игру в следующем матче, верно определить стартовый состав и с кем из футболистов надо переговорить. Я жду, когда Дима станет большим, и очень надеюсь, что он будет любить футбол. Тогда я смогу брать его с собой на базу, где во время наших занятий дети игроков и тренеров гоняют в футбол на искусственном поле. Верю, что мой сын к ним присоединится.
"Дима сказал, что будет ученым. И откроет таблетки, которые помогут от СПИДа и рака", - рассказывала для книги "Тренер из соседнего двора" мать Леонида Слуцкого.
"Сначала, в детстве, где-то до семи лет, я хотел стать космонавтом. Потом - военным, потом - где-то полгода бизнесменом. А когда я начал ходить в Cambridge International School и учить нормальные науки, увлекся биологией и физикой. Мне очень нравится наука!" - говорил сам Дима, слова которого приводились в той же книге о Леониде Слуцком.
Напомним, что в 2015 году Слуцкий зачитал рэп для молодоженов на свадьбе бывшего нападающего сборной России Романа Адамова.
"Он сейчас рэпер. У него буквально сегодня выходит первый альбом. Ездит на студии, записывается. В наши юные годы был Грушинский фестиваль, и все обожали сидеть в подъезде или на улице и петь под гитару. А сейчас - рэп. Ничего удивительного в этом не вижу. Это современная молодежная культура.
Это не моя культура, не мой интерес. Сын присылает мне все свои треки. Я слушаю. Там куча мата. Мне это тяжело понять. Но ничего против увлечения Димы не имею.
Я смотрю "вДудя", поэтому знаю всех ведущих рэперов. И сын рассказывает. У него кумир - Pharaoh", - цитирует Слуцкого "Спорт-экспресс".
Слуцкий, рассказывая в одном из интервью в 2007 году о своем сыне, выражал надежду на то, что Дима будет любить футбол: у меня отец умер, когда мне было шесть лет. И меня, как и Диму, воспитывали мама и бабушка. У Димы, конечно, папа есть, но, признаюсь честно, эффект от этого небольшой. Ты зомбирован и постоянно, даже общаясь с ребенком, думаешь, как выстроить игру в следующем матче, верно определить стартовый состав и с кем из футболистов надо переговорить. Я жду, когда Дима станет большим, и очень надеюсь, что он будет любить футбол. Тогда я смогу брать его с собой на базу, где во время наших занятий дети игроков и тренеров гоняют в футбол на искусственном поле. Верю, что мой сын к ним присоединится.
"Дима сказал, что будет ученым. И откроет таблетки, которые помогут от СПИДа и рака", - рассказывала для книги "Тренер из соседнего двора" мать Леонида Слуцкого.
"Сначала, в детстве, где-то до семи лет, я хотел стать космонавтом. Потом - военным, потом - где-то полгода бизнесменом. А когда я начал ходить в Cambridge International School и учить нормальные науки, увлекся биологией и физикой. Мне очень нравится наука!" - говорил сам Дима, слова которого приводились в той же книге о Леониде Слуцком.
Напомним, что в 2015 году Слуцкий зачитал рэп для молодоженов на свадьбе бывшего нападающего сборной России Романа Адамова.
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