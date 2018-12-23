Новости партнеров

13-летний сын Слуцкого стал рэпером. Мечтал быть ученым, а сейчас присылает отцу треки с кучей мата

Бывший тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, в настоящее время работающий в Голландии с "Витессом", рассказал, что его 13-летний сын Дмитрий стал рэпером и уже выпускает первый альбом.

"Он сейчас рэпер. У него буквально сегодня выходит первый альбом. Ездит на студии, записывается. В наши юные годы был Грушинский фестиваль, и все обожали сидеть в подъезде или на улице и петь под гитару. А сейчас - рэп. Ничего удивительного в этом не вижу. Это современная молодежная культура.

Это не моя культура, не мой интерес. Сын присылает мне все свои треки. Я слушаю. Там куча мата. Мне это тяжело понять. Но ничего против увлечения Димы не имею.

Я смотрю "вДудя", поэтому знаю всех ведущих рэперов. И сын рассказывает. У него кумир - Pharaoh", - цитирует Слуцкого "Спорт-экспресс".

Слуцкий, рассказывая в одном из интервью в 2007 году о своем сыне, выражал надежду на то, что Дима будет любить футбол: у меня отец умер, когда мне было шесть лет. И меня, как и Диму, воспитывали мама и бабушка. У Димы, конечно, папа есть, но, признаюсь честно, эффект от этого небольшой. Ты зомбирован и постоянно, даже общаясь с ребенком, думаешь, как выстроить игру в следующем матче, верно определить стартовый состав и с кем из футболистов надо переговорить. Я жду, когда Дима станет большим, и очень надеюсь, что он будет любить футбол. Тогда я смогу брать его с собой на базу, где во время наших занятий дети игроков и тренеров гоняют в футбол на искусственном поле. Верю, что мой сын к ним присоединится.

"Дима сказал, что будет ученым. И откроет таблетки, которые помогут от СПИДа и рака", - рассказывала для книги "Тренер из соседнего двора" мать Леонида Слуцкого.

"Сначала, в детстве, где-то до семи лет, я хотел стать космонавтом. Потом - военным, потом - где-то полгода бизнесменом. А когда я начал ходить в Cambridge International School и учить нормальные науки, увлекся биологией и физикой. Мне очень нравится наука!" - говорил сам Дима, слова которого приводились в той же книге о Леониде Слуцком.

Напомним, что в 2015 году Слуцкий зачитал рэп для молодоженов на свадьбе бывшего нападающего сборной России Романа Адамова.
Теги: ЦСКА Слуцкий Витесс
Сегодня, 09:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Сибирячок   (Сегодня, 10:00)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Русский рэп с матом - суровый и беспощадный. Короче - просто говно.
Айс, айс-айс, бэби,
Я сижу полгода на воде и хлебе.
Если будет грустно, пусто, сусло, стусло,
Пацаны пойдут в колхоз и напиздят дуста.


Кто этих детишек материться учил? Столько бессмысленного мата, что даже не противно. Просто уныло.
Хочешь научиться материться - послушай Сектор Газа. Если не знаешь, кто это, ну Ленинград, хотя он послабже. Б л я, даже Михаил Круг умел материться.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.